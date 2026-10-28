Más de 160 experiencias de centros de ANEP con extensión horaria se reunieron en una muestra en el Espacio Modelo

Este martes el Espacio Modelo fue el lugar de encuentro elegido por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que más de 160 propuestas educativas y 120 centros educativos entre escuelas, liceos, UTU y formación docente compartieran una variedad de proyectos en el marco de la política de ampliación del tiempo educativo que impulsa el organismo.

Bajo el lema “Hacer, practicar y experimentar”, el evento llamado Demo reunió a cerca de 1.500 niños, niñas y adolescentes estudiantes de distintos centros educativos de varios departamentos del país para compartir con la comunidad educativa experiencias pedagógicas desarrolladas durante el año en talleres que funcionan fuera del horario curricular. Las propuestas estuvieron organizadas en torno a cuatro ejes: artes y lenguajes expresivos; ciudadanía y participación; ciencia y tecnología; y recreación y deportes. De esa forma, abarcaron una amplia variedad de disciplinas que incluyeron cocina, fotografía, danza, ajedrez, candombe y distintas expresiones de artes plásticas.

Foto: Nadia Iula

El evento, que se extendió desde la 10.00 hasta las 17.00, contó con la participación de autoridades de todos los subsistemas de la ANEP, entre ellas, el presidente del organismo, Pablo Caggiani. Por su parte, Gabriela Pérez, titular de la Dirección Sectorial de Integración Educativa, área a cargo de la organización de la propuesta, dijo a la diaria que uno de los objetivos del evento fue “poder celebrar” las diversas propuestas trabajadas a través de los talleres que forman parte de la ampliación del tiempo educativo y “reconocer el trabajo” que se ha hecho. Además, contó que la jornada permitió el intercambio entre docentes y estudiantes que comparten el interés por temáticas en común.

Pérez mencionó la sensación de “entusiasmo” con que culminaron la jornada y “el valor educativo” de los proyectos compartidos durante el evento. Sobre este último aspecto, destacó el trabajo de los “educadores, docentes y adultos que sostienen” los proyectos compartidos durante la jornada, ya que son los responsables de que sucedan.

El proyecto de talleres de fotografía FotoSensibles, a cargo del docente Christian Villamayor, se lleva adelante en los liceos 23, 48 y el colegio San Luis Orione de Montevideo y fue una de las propuestas expuestas durante la jornada de la muestra. En diálogo con la diaria, Villamayor contó que los talleres funcionan a contraturno y tienen asistencia voluntaria para aquellos estudiantes de educación básica integrada –ciclo básico– que deseen acercarse a la fotografía y conocer la herramienta como “una forma de expresión, de comunicación y de conocimiento”.

Foto: Nadia Iula

El profesor, que este año fue distinguido como el docente del año gracias al proyecto, contó que los talleres incluyen recorridas por el barrio donde se ubican los centros educativos para registrar imágenes del entorno que llamen la atención de los estudiantes y, a partir de ellas, contar historias que muchas veces pasan “desapercibidas” o permanecen “invisibilizadas”. A su vez, destacó que uno de los aspectos centrales de la propuesta es el “trabajo colectivo” y que actualmente participan en los talleres entre 140 y 180 estudiantes.

Hacia el final de la jornada, estudiantes del liceo 3 Dámaso Antonio Larrañaga presentaron una muestra del taller de candombe con banderilleros y bailarinas que bailaron al ritmo de los tambores al recrear una comparsa de candombe tradicional. La docente a cargo del taller destacó que la propuesta requiere un trabajo en grupo que de otra forma “no se puede hacer” y que, en ese sentido, invita a los estudiantes a construir en colectivo a través de esta expresión cultural.