La fotografía como herramienta de expresión y participación: un profesor de Historia fue distinguido como docente del año

Christian Villamayor fue premiado por la organización ReachingU por un proyecto fotográfico que desarrolla con sus estudiantes hace diez años en el Liceo 48 de Puntas de Manga.

El profesor de Historia Christian Villamayor recibió el premio al docente del año en Uruguay, que desde hace ocho años otorga anualmente la fundación ReachingU. El docente fue distinguido por su proyecto “FotoSensibles”, que desarrolla hace diez años con adolescentes, en el marco de talleres de fotografía.

Si bien cuando postuló al premio desarrollaba el proyecto en el Liceo 48 de Montevideo, ubicado en Puntas de Manga, este año también lo lleva adelante en el 23, de Sayago, y en el San Luis Orione, también de Puntas de Manga. El proyecto coloca a la fotografía como una herramienta central para generar espacios de participación genuinos, en los que los adolescentes puedan aportar, crear y ser escuchados.

La propuesta consiste en que los estudiantes puedan fotografiar su entorno con la idea de trabajar en la identidad de los jóvenes y tender un puente entre el centro educativo y el barrio. En la ceremonia de premiación, realizada este jueves en la Torre de Antel, Villamayor dijo que el proyecto apunta a trabajar en la alfabetización audiovisual de los adolescentes, lo que, entendió, es una carencia del sistema educativo uruguayo.

En ese sentido, dijo que las imágenes son un “lenguaje de comunicación” y también “un instrumento para aprender y conocer”. Al mismo tiempo, la fotografía representa una oportunidad para el encuentro y el diálogo entre pares, y de los adolescentes con el mundo adulto.

Con relación a los diez años que cumple el proyecto en 2026, el docente citó la frase de una estudiante que le dijo que el espacio se había convertido en “un refugio” para ella. Al respecto, completó que se trata de un entorno seguro en el que los adolescentes son los protagonistas y pueden “aportar su granito de sensibilidad y de creatividad”.

El premio fue otorgado por un jurado integrado por Zelmira May, de Unesco, Denise Vaillant, investigadora de la Universidad Ort, Rocío Schiappapietra, directora de la Biblioteca Nacional, Fabián Roizen, de Ceibal, Laura Donya, del Consejo de Formación en Educación, y Álvaro Pena, de la Universidad Tecnológica. Como todos los años, el ganador recibe 5.000 dólares para seguir desarrollando su proyecto, que en el caso de Villamayor se dirigirá mayormente a la compra de más y mejores cámaras fotográficas para seguir adelante con la propuesta.

Paula Mosera, directora ejecutiva de ReachingU, dijo en la ceremonia que 2026 es un año especial para la fundación, que cumple 25 años. Según recordó, la iniciativa surgió en 2001, cuando un grupo de uruguayos que vivía en Estados Unidos “decidió juntarse para seguir conectados con Uruguay y devolverle algo al país”. En ese momento, comenzaron a recaudar fondos para proyectos educativos y la organización “fue creciendo, aprendiendo y preguntándose dónde podía generar más impacto”, dijo Mosera, quien agregó: “El camino nos llevó a los docentes”.

Además del premio al docente del año, ReachingU otorga becas para posgrados y propuestas de formación, y se generan espacios y redes de intercambio entre pares. “Sobre todo, se busca escucharlos y acompañarlos”, dijo Mosera, en relación con el vínculo de la organización con los docentes.

En cuanto al premio, señaló que surge de la necesidad de que, al menos una vez al año, se pueda observar que este tipo de proyectos son importantes y ocurren todos los días en los centros educativos uruguayos. Más allá de que cuenta solo con cinco finalistas, Mosera aseguró que “detrás de ellos hay cientos o miles de docentes haciendo cosas extraordinarias en todo Uruguay”.

Además de Villamayor, los otros cuatro finalistas fueron Magela Castro, profesora de Ciencias Biológicas en el Liceo 18 de Montevideo, con un proyecto por el que, fuera del horario de clase, el laboratorio de la asignatura se convierte en un lugar de exploración para los estudiantes; Leo Nobelasco, profesor de Geografía del Centro Educativo Asociado 103 de Soriano, con un proyecto de recuperación de un espacio natural que incluye senderos accesibles, cartelería en Braille y códigos QR; Natalia Sosa, maestra e idónea en Lengua de Señas Uruguaya (LSU) de la Escuela 96 de Paysandú, con una propuesta por la que niños sordos crean y conducen juegos cooperativos en LSU; y Daniella Tagariello, profesora de Filosofía del Liceo 2 de Pando, que apela al cine como punto de encuentro entre distintas asignaturas y disparador para el intercambio entre estudiantes y docentes.