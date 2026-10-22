“Queríamos tener más chiquilines por arriba de los niveles de suficiencia”, dijo Pablo Caggiani sobre Aristas Media

Por su parte, Martín Pasturino aclaró que “no nos pusimos como meta evaluar la reforma”, con base en el objetivo de la evaluación de educación media.

Los resultados del informe de Aristas Media 2025, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), reflejan que el desempeño de los estudiantes de noveno año de educación media empeoró desde la última evaluación, en 2022. En ese marco, autoridades del sistema educativo se expresaron sobre los resultados y los desafíos que plantean.

Consultado sobre si el reporte permite evaluar el impacto de la transformación curricular integral (TCI) implementada durante el gobierno pasado, el presidente del Ineed, Martín Pasturino, aclaró que ese no fue el objetivo de la evaluación. “Este trabajo no mide eso. No nos pusimos como meta evaluar la reforma”, afirmó.

Sin embargo, al finalizar la presentación oficial de los datos del informe, realizada este miércoles, señaló que los resultados sí pueden analizarse en relación con las metas que se planteó la TCI. Además, explicó que el informe presentado, que evalúa cerca de 600 centros educativos, se diferencia de la prueba internacional PISA porque evalúa los aprendizajes en función de los contenidos curriculares y no de las competencias necesarias para ejercer la ciudadanía. En ese sentido, al referirse a los resultados, sostuvo que “hay cosas que se pueden mejorar y otras que no” desde el sistema educativo, con referencia a los diferentes niveles de contexto socioeconómico de los estudiantes.

Por otro lado, Javier Lasida, director del organismo por la oposición, señaló que los resultados presentados deben leerse en relación con otros indicadores del contexto educativo. En ese sentido, sostuvo que, aunque la evaluación presenta diferencias con PISA, ambas ofrecen información complementaria para analizar la situación de la educación. Sin embargo, subrayó que Uruguay necesita ampliar las herramientas de evaluación educativa para generar más información en esta materia que pueda ser de utilidad para los centros educativos, ya que consideró que actualmente “es poquísimo” lo que se evalúa.

Lasida advirtió que en Matemática e Idioma Español se observa una tendencia de deterioro “largo, leve, continuo y fuertemente inequitativo”, y agregó que “es tan leve que cotidianamente nos resulta muy difícil verlo en las aulas”. En cuanto al uso de celulares y la inteligencia artificial, dijo que ambos plantean “enormes desafíos” para el sistema educativo.

En la misma línea, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani, se refirió en rueda de prensa a los resultados presentados por el Ineed. En ese sentido, reconoció que los resultados del informe muestran un retroceso en los aprendizajes y señaló que “hay un deterioro en lectura” desde la primera edición de Aristas Media hasta la actual y también “hay un deterioro en matemática”, por lo que “no cumplimos los objetivos”, afirmó.

“Nosotros queríamos tener más chiquilines por arriba de los niveles de suficiencia, tanto en lectura como en matemática”, señaló. Caggiani también habló de que existen factores vinculados al contexto social y cultural de los estudiantes sobre los que el sistema educativo tiene una capacidad de incidencia limitada. “Hay un conjunto de cosas que son indicadores de época, que realmente el sistema educativo puede incidir muy poco”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó la iniciativa de los estudiantes por acercarse a la lectura.

A su vez, según consignó Telenoche, Caggiani aseguró que los resultados del informe serán analizados para la implementación de medidas que permitan mejorar los desempeños de los estudiantes a futuro.