Fundación 3F ofrece la posibilidad de terminar bachillerato mediante becas en centros educativos privados

La iniciativa plantea el cursado por semestres y está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años con hasta cinco asignaturas pendientes.

La fundación 3F –Fundación Familia Fogel– abrió, por tercer año consecutivo, una convocatoria dirigida a jóvenes y adultos que luego de haber interrumpido su trayectoria educativa buscan finalizar la educación media superior mediante el acceso a becas de apoyo.

Con cerca de 650 inscriptos en el primer semestre del año, las becas Ciclo están dirigidas a jóvenes y adultos de entre 18 y 29 años que hayan cursado secundaria únicamente en instituciones públicas y deban, como máximo, hasta cinco asignaturas de cualquier año de bachillerato.

En diálogo con la diaria, André Fremd, director de la fundación, explicó que el programa se encarga de cubrir hasta el 80% del costo educativo en alguna de las 16 instituciones privadas asociadas a la fundación, por lo que el alumno debe hacerse cargo del 20% restante, proceso que se coordina directamente con el centro educativo al que es derivado el estudiante.

Según contó Fremd, la fundación tiene como principal objetivo apoyar a que cada vez más personas logren culminar sus estudios en educación media a través de este programa de becas y contó que durante 2025 se entregaron 994 becas y que 600 estudiantes alcanzaron a terminar el ciclo educativo. En este sentido, desde la fundación señalan que intentan servir como herramienta para favorecer a que mediante la culminación del bachillerato se puedan generar mayores oportunidades para que los estudiantes puedan insertarse en un mercado laboral “cambiante” con una mayor preparación.

“El programa se adapta a las posibilidades y necesidades de los alumnos”, dijo Fremd, y explicó que la iniciativa propone el cursado de las materias en un semestre, teniendo la opción de elegir el momento del año que mejor se adecue a cada persona y sus necesidades. En ese sentido, señaló que cada persona puede decidir cuántas asignaturas cursar por semestre, pudiendo, por ejemplo, optar por avanzar con dos materias en un período y tres en el siguiente, o bien intentar cursarlas todas en un mismo semestre, teniendo en cuenta su disponibilidad.

A su vez, señaló que las inscripciones se realizan a través de un sitio web específico dedicado al programa de becas, terminaelliceo.org, y que no existe un sistema de elección determinado para su otorgamiento, sino que las becas son entregadas a todos aquellos que se inscriban en la propuesta y que cumplan con las características necesarias para su obtención.

Una vez inscritos en la propuesta y terminado el período de inscripción, se comunicará la obtención de la beca y se asignará un centro educativo a cada estudiante. A partir de ese momento, la comunicación pasará a realizarse directamente con la institución educativa, mientras que la fundación cumplirá un rol de seguimiento al estudiante, atendiendo cualquier duda o necesidad que pueda surgir durante su trayecto académico.

A su vez, la propuesta contempla una modalidad de cursado virtual. Según subrayó Fremd, esta característica permite el acceso a las clases desde cualquier punto del país, lo que amplía las oportunidades de estudio para una mayor cantidad de personas, aunque explicó que para quienes residen en Montevideo o algunas localidades de Canelones, también existe la opción de cursar de manera presencial.

Además, el programa ofrece flexibilidad horaria, ya que los estudiantes pueden elegir el turno que mejor se ajuste a sus compromisos personales o laborales, señaló Fremd. Con horarios disponibles en la mañana, tarde o noche, la propuesta pretende facilitar de esta forma la continuidad educativa de quienes trabajan.