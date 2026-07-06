Nuevo rector de la UTEC tendrá perfil “académico” y “de gestión”, para integrar un consejo en el que hay “distintas visiones”

El ministro José Carlos Mahía descartó problemas de gestión en la universidad, mientras que desde la oposición apuntan contra consejero que fue presidente del Situtec.

La renuncia de la rectora de la Universidad Tecnológica (UTEC), Valeria Larnaudie, fue objeto de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la institución por parte de la oposición a nivel político. Primero fue el ex director nacional de Educación e integrante del Partido Nacional Gonzalo Baroni, quien en su cuenta de X asoció la renuncia a “una crisis en la toma de decisiones internas sobre denuncias, resoluciones y falta de definiciones claras en la conducción”.

En particular, Baroni hacía referencia a la renuncia de la directora del Instituto Técnico Regional (ITR) Centro Sur, Daniela González, luego de una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la que se determinó que hubo trato discriminatorio hacia una docente afiliada al sindicato. En la misma línea que Baroni, este lunes la senadora Graciela Bianchi publicó un video en su cuenta de X en el que llama a vigilar lo que está pasando en la UTEC.

En concreto, la senadora nacionalista cuestiona que Marcelo Ubal, expresidente del Sindicato de Trabajadores de la UTEC (Situtec), integre el Consejo Directivo de la universidad y lo responsabiliza de poner en riesgo a “la mejor universidad del país”.

Desde el gobierno, en tanto, rechazan ese tipo de diagnósticos de la oposición. En diálogo con la diaria, el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, afirmó que el motivo de la renuncia de Larnaudie es el que establece su carta de renuncia: “una situación vinculada a temas de su salud y a su propia proyección académica”.

“Es claro que no es una buena noticia que haya tenido que renunciar, pero a mí no me toma en forma sorpresiva, porque varias semanas antes estuve monitoreando la situación en diálogo con ella, dándole el respaldo personal y político, en ese orden, porque así corresponde”, dijo el ministro. Mahía mostró su convencimiento del valor de la UTEC en el sistema terciario público y manifestó que espera que, al final del período, “tener un sistema nacional de universidades públicas” en conjunto también con una Universidad Nacional de Educación.

Consultado sobre los distintos perfiles de los cargos propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar el Consejo Directivo de la UTEC, Mahía dijo que se apeló a alguien “más proveniente de la historia institucional” de la universidad, en alusión a Álvaro Pena, “otro más vinculado al mundo docente y estudiantil”, en referencia a Ubal, y que la rectora tuviera “un perfil académico”. “Es claro que hay visiones distintas, pero tienen que confluir en el funcionamiento de la UTEC, porque la UTEC son las dos cosas”, señaló Mahía, en alusión a las miradas de Ubal y Pena.

El ministro contó que, tanto al inicio de su gestión como después de que se concretara la renuncia de Larnaudie, trasladó a los consejeros que “ellos tienen la responsabilidad de mantener los niveles de prestigio que ha tenido la UTEC a nivel público y en el sistema político”. Según agregó, desde su rol como ministro eso es lo que “va a estar mirando” hacia adelante.

Consultado sobre la propuesta de un nuevo nombre para ocupar el rectorado de la universidad, que está a cargo del Poder Ejecutivo, Mahía dijo que están trabajando en definir una propuesta en busca de concretar “un perfil académico fuerte y, sobre todo, un perfil de conducción y de gestión”. El ministro dijo que esperan concretar la propuesta en los próximos días, de forma que pueda ser remitida al Senado, donde deberá obtener dos tercios de votos.