A 15 años de la primera vez, la Marcha por la Diversidad, una de las manifestaciones que más convocan en el país, tuvo ayer una nueva edición. Fue la primera desde que asumió la coalición que hoy está en el gobierno y esta vez cambió su recorrido. En lugar de marchar por 18 de Julio, esta vez se partió desde la Plaza Libertad, donde se instalaron stands de artesanías y otras propuestas de las organizaciones convocantes, hacia el Palacio Legislativo, y se cerró en la Plaza Primero de Mayo. Quienes no pudieron acompañar, siguieron la transmisión en vivo por las redes de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad.

Se llamó a “tomar las calles con baile y alegría” para “seguir luchando por los derechos obtenidos”. “Orgullo es luchar” fue la idea fuerza de la proclama y el eslogan de este año. También lo fue la reivindicación “Marchamos por nuestros derechos. Marchamos porque las leyes impulsadas por los movimientos sociales no son nada si no se aplican, si no se les asigna presupuesto, si se posponen, si se nos niega su ejercicio”.

Marcha de la Diversidad, el 25 de setiembre, en la plaza Cagancha de Montevideo. Foto: Ernesto Ryan

Se denunció que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) decidió “retirar el apoyo al trámite de cambio de nombre en el marco de la Ley Integral para Personas Trans”, lo cual impide que muchas personas accedan a tramitarlo, y se reclamó que se cumplan los cupos laborales y las becas estudiantiles planteadas por la ley.

Los convocantes también exigieron que se cumpla el “derecho a la salud” establecido en la misma ley. “Muchos prestadores privados de salud aún no cuentan con los equipos multidisciplinarios, no brindan las prestaciones obligatorias, y el Ministerio de Salud Pública todavía no creó el servicio nacional especializado en intervenciones quirúrgicas de alta complejidad para personas trans”, explicaron.

Marcha de la Diversidad, el 25 de setiembre, en el centro de Montevideo. Foto: Ernesto Ryan

“Marchamos por aquellas que mataron, por las que fueron asesinadas por la violencia machista, por las que desaparecieron”, dijeron en un reclamo, siempre presente, contra la violencia de género y los femicidios. El énfasis estuvo puesto en la necesidad de que la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género cuente con el presupuesto necesario.