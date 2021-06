La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” fue aprobada en la tarde de jueves por el Senado argentino. Dos semanas después de haber obtenido la media sanción de la Cámara de Diputados, el proyecto se convirtió en ley con 55 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.

La iniciativa estipula que el Estado deberá destinar 1% de los cargos de la administración pública a “personas travestis, transexuales y transgénero” y establece incentivos económicos por contratación para las empresas privadas. Además, propone garantizar el acceso al crédito para “emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.

El Estado también deberá cumplir una serie de obligaciones para garantizar la no discriminación. En ese sentido, la ley determina que las personas que no tengan la escolaridad completa serán admitidas en los llamados “con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos” y no serán considerados los antecedentes contravencionales, por lo que no se tendrán en cuenta los antecedentes penales “que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral”.

Según el texto aprobado, podrán acceder a los puestos de trabajo las personas que se identifiquen como travestis y trans, hayan o no realizado el cambio de nombre y sexo registral en sus documentos de identidad. La ley crea un Registro Único de Aspirantes al que pueden inscribirse las personas que estén interesadas, si bien no será un requisito obligatorio.

La sesión parlamentaria comenzó a las 14.00 en un Congreso rodeado por las organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Travesti Trans, que convocaron desde el mediodía a un “pañuelazo” para acompañar el debate. La votación finalmente tuvo lugar cerca de las 19.00. “Hoy empezamos a escribir otro capítulo de nuestra historia, el de una Argentina más igualitaria. Nuestro colectivo va a poder acceder al trabajo formal. Esto va a repercutir en lo individual y lo colectivo. Pero también vamos a transformar culturalmente a una sociedad que históricamente asoció y confinó a travestis y trans a la prostitución y la criminalidad”, dijo después de la aprobación Claudia Vásquez Haro, presidenta del colectivo Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, en declaraciones consignadas por la agencia Presentes.

“Después de una larga historia de abandono, hoy el Estado vuelve a legislar por nuestros derechos. Hoy se materializan nuestras demandas y estamos más cerca de alcanzar esa sociedad donde ser travesti o trans no significa violencia, miedo, desidia, ni castigo”, dijo por su parte Thiago Galván, vicepresidente de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.

“Esta ley es un abrazo de esperanza para las infancias y adolescencias. Hoy se salda una deuda muy grande en Argentina: el acceso al trabajo implica poder proyectarse, elegir y embarcarse en un proyecto de vida. Celebramos la voluntad política de un Estado que nos escucha activamente, pero por sobre todas las cosas, nos celebramos a nosotres, a nuestra fortaleza, a nuestra militancia y a nuestro derecho a vivir plenamente”, agregó.

Durante el debate, 12 senadoras y senadores tomaron la palabra, todos para dar sus argumentos a favor del proyecto. La primera fue la senadora Norma Durango, del Frente de Todos, quien dijo que “no se trata sólo de dar trabajo a las personas trans y travestis, sino de legislar para que tengan pleno ejercicio de sus derechos”. “Sancionar esta ley es reconocer la ciudadanía de esta población y quitarla de los márgenes de la discriminación”, enfatizó.

Quienes la siguieron recordaron la sistemática vulneración de derechos a la que están sometidas las personas trans y travestis en Argentina, hablaron de “saldar una deuda con la democracia” y abogaron por “reparar un daño histórico”. Algunas de las legisladoras también recordaron a quienes dan nombre a la ley, Diana Sacayán y Lohana Berkins, las históricas activistas por los derechos de las personas travestis y trans en Argentina. Hoy todo el colectivo les dedica este hito.