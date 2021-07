Los casos de femicidio han registrado una baja en los últimos años. En 2018 hubo 35 femicidios. En 2019 se registraron 25 casos de femicidio. En 2020 hubo 16 femicidios. Sin embargo, en 2021 se espera que esta cifra aumente, ya que sólo en el primer semestre de este año hubo 12 femicidios en Uruguay.

El promedio de edad de las mujeres asesinadas es de 36 años. El promedio de edad de los femicidas es de 43 años. En ocho de los 12 casos (67%), el femicida fue la pareja de la mujer, y en cuatro (33%) el responsable fue su expareja. En la mitad de los casos los femicidas usaron armas blancas. 33% cometieron los homicidios con armas de fuego. En un caso (8%) la mujer fue asfixiada y en otro (8%) fue quemada.

La mitad (50%) de los femicidas se suicidaron. Tres (25%) intentaron suicidarse y no pudieron. Tanto los que intentaron matarse (3) y no pudieron como los que fueron detenidos (2) fueron sometidos a la Justicia. Representan a 42% del total de femicidas. Uno fue liberado por falta de pruebas mientras continúa la investigación. La mayoría de los femicidios ocurrieron en viviendas. Fueron 83% de los casos, diez de los 12 femicidios. Dos de los hechos (17%) ocurrieron en la vía pública. En la mayoría de los femicidios no había denuncias previas por violencia doméstica. En 83% (diez de los 12) no había denuncias previas. Sólo en dos casos (17%) había una denuncia previa.

25% de los femicidios fueron en Montevideo, el restante 75% fue en el resto del país. Tacuarembó es el departamento con más femicidios, con tres casos (25%), seguido por Cerro Largo (17%) con dos casos y Canelones, también con dos casos (17%). En Florida se registró un caso (8%) y en Río Negro también hubo un caso (8%).

Siete de las mujeres que fueron asesinadas eran madres. En cinco de los casos no se cuenta con la información.

Caso a caso

#1 Carolina Escudero

Carolina Escudero tenía 27 años y era mamá de un niño de tres años. La desaparecieron el 11 de enero, cuando iba al trabajo de su expareja, de la que se había separado diez días antes. Al otro día el hombre radicó una denuncia policial. Tras ser indagado, se mató. También tenía 27 años. Le dejó un mensaje a su madre diciendo que se mató “porque lo iban a acusar de algo que no hizo”. Encontraron el cuerpo de Carolina en Florida el 22 de enero. Tenía tres impactos de arma de fuego. Estaba semicalcinado en un pozo, en el que derrumbaron piedras para ocultarlo. Su cuerpo fue derivado a la morgue y días después su cráneo apareció en una planta de reciclaje. En abril se confirmó que el femicida fue su expareja y el caso se archivó. No había denuncias previas de violencia doméstica.

#2 Rosmari Fernández

Rosmari Fernández tenía 23 años cuando fue apuñalada por su pareja el 4 de febrero. El hecho ocurrió en la casa que compartían en Isidoro Noblía, una localidad cercana a Melo, en Cerro Largo. Su femicida, Junior Techera, también de 23 años, se suicidó. Era militar y había sido dado de baja de la fuerza porque había intentado matarse en una unidad militar. El hijo de ambos, de cinco años, estaba en la escena del hecho y fue encontrado al otro día en el lugar. No había denuncias previas de violencia doméstica, su familia dijo a los medios que “ella sufría violencia pero no logró radicar la denuncia”. Había recibido asistencia de los servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social.

#3 Dania

Dania fue atacada el 8 de febrero en la vía pública por su pareja cuando salía de su trabajo. Ella tenía 26 años y él, 25. Le disparó y luego se mató. La mujer llegó a ser trasladada a un centro de salud e intervenida quirúrgicamente, pero falleció horas después. El hecho ocurrió en la zona de la Unión, en Montevideo. Ambos habían llegado de Cuba hacía un tiempo junto con su hijo pequeño y vivían en Ciudad Vieja. El niño estaba al cuidado de unos vecinos cuando sucedió el hecho. No había denuncias previas por violencia doméstica.

#4 Leticia Coll

Leticia Coll fue asesinada el 7 de marzo. Tenía 43 años y trabajaba como guardia de seguridad. Fue atacada por su expareja, de 45 años, cuando volvía de trabajar. El hecho ocurrió en la vía pública, en Sauce, Canelones. Cuando bajó del ómnibus fue interceptada por el hombre, que le disparó y se mató. No había denuncias previas por violencia doméstica.

#5 Nombre omitido en los medios

Una mujer de 31 años fue asesinada el 25 de marzo por su pareja, un hombre de 40 años. El femicidio ocurrió en la casa donde convivían, en la zona de Casavalle, en Montevideo. El femicida se presentó ante la Policía horas después y confesó que asfixió a la mujer. Cuando constató que no respiraba, intentó suicidarse con cortes en las muñecas. Al no lograrlo, se entregó a las autoridades unas horas después. La mujer era madre de una niña de cinco años. No había denuncias previas de violencia doméstica.

#6 María Correa

María Correa tenía 29 años cuando fue asesinada por Gil da Silva, de 89 años. El hecho ocurrió el 20 de abril, en una vivienda del Banco de Previsión Social en Tacuarembó. Tras apuñalarla, el hombre se mató. La Policía tomó conocimiento del hecho a través de una trabajadora social que visitaba al hombre y que pasó días sin poder ubicarlo. La casa estaba cerrada por dentro y un cerrajero tuvo que abrirla. No había denuncias previas de violencia doméstica.

#7 Mirta Correa

Mirta Correa, de 60 años, fue asesinada en su casa el 29 de abril por su pareja, Adhemar Píriz, de 66 años, en Tacuarembó. Luego de apuñalarla, se mató. Un sobrino de la pareja llamó a la Policía porque no le contestaban las llamadas; como la casa estaba cerrada del lado de adentro, la Fiscalía autorizó el ingreso de la Policía. Había antecedentes de violencia doméstica; la mujer lo había denunciado el año pasado y la Justicia había tenido intervención.

#8 Nombre omitido en los medios

Una mujer de 37 años fue apuñalada el 19 de mayo por su pareja, de 34 años, en una vivienda en Malvín Norte, en Montevideo. El hombre llamó a la Policía y dijo que “se apuñalaron mutuamente en una discusión”. La mujer fue trasladada a un centro de salud, donde falleció. El hombre fue detenido en el lugar. También fue detenida su madre, de 54 años, de la que se informó que habría participado en el hecho. No había denuncias previas de violencia doméstica.

#9 Claudia Bique

Claudia Bique tenía 45 años y era madre de tres hijas. El 16 de mayo recibió quemaduras en 90% de su cuerpo. Falleció 18 días después. El hecho ocurrió en un establecimiento rural de Cerro Largo. Antes de perder la consciencia acusó a su pareja, un estanciero de iniciales HMD, de haberla quemado. La mujer declaró que fue su pareja quien la roció con nafta y la prendió fuego. El hombre, que acompañó a la mujer al hospital, dio otra versión. Señaló que hubo una “discusión” y la mujer se “autolesionó” rociándose con nafta y prendiéndose fuego. Fue liberado por “falta de pruebas”. El hecho continúa siendo investigado. No había denuncias previas por violencia doméstica.

#10 Elizabeth Tamareo

Elizabeth Tamareo tenía 38 años. Fue asesinada el 20 de junio por su expareja, JLMT, de la misma edad. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en una vivienda en Young, Río Negro. La mujer fue apuñalada. Vecinos se alertaron por los gritos y se acercaron al lugar. La trasladaron a un centro de salud, pero cuando llegó ya estaba muerta. Si bien estaban separados desde hacía algunos meses, compartían vivienda. Vivían allí también sus dos hijas, de cuatro y nueve años, que estaban en el lugar cuando ocurrió el crimen. Al momento de ser detenido, el hombre se atrincheró en el baño de la vivienda y se intentó suicidar. Fue trasladado a un centro de salud, y horas después dado de alta. El hombre está en prisión preventiva. No había denuncias previas de violencia doméstica.

#11 Soraya Castro

Soraya Castro, de 51 años, recibió un impacto de bala en la cabeza en un presunto femicidio el 30 de junio. El hecho ocurrió en Ciudad de la Costa, Canelones. Su pareja, de 62 años, estaba en la escena y fue quien llamó a la Policía. Inicialmente solicitó auxilio diciendo que la mujer se había suicidado. Luego cambió la versión y dijo que “no sabía qué había pasado”. Tras plantear distintas hipótesis, fue detenido por la Policía. En el dormitorio se encontró un arma, que estaba guardada al costado de la cama. Bajo la cama donde estaba la mujer se encontró un casquillo de bala. El casquillo no coincide con el arma que se encontró, por lo que se busca otra arma. El hombre permanece detenido. No había denuncias previas de violencia doméstica.

#12 Eliana Fernández

Eliana Fernández fue asesinada el 30 de junio. Tenía 18 años. Su expareja la apuñaló en su casa en Tacuarembó. En el lugar estaba la hija de ambos, de seis meses. La mujer además era madre de otro niño de tres años. El femicida tiene 22 años y tenía una orden de restricción de acercamiento a su expareja, después de que ella lo denunciara ante la Justicia por violencia doméstica en mayo. No tenía tobillera electrónica. Tras atacarla intentó suicidarse cortándose las muñecas y el cuello. Luego fue a la estancia en donde trabaja y los dueños del lugar alertaron a la Policía sobre lo sucedido. Fue detenido y trasladado a un centro de salud.

Tentativas

Además de los 12 femicidios, hubo al menos seis tentativas de femicidios en 2021. Todas se registraron en el interior del país. Dos fueron en Canelones, el resto fueron en Treinta y Tres, Río Negro, Cerro Largo y Artigas.

Las mujeres tuvieron que ser derivadas al CTI en cuatro de los seis casos. En cuatro de los casos los atacantes usaron armas de fuego y en dos fueron armas blancas. Cuatro de los agresores fueron imputados y están presos. Uno se suicidó y del otro se desconoce si continúa prófugo o fue sometido a la Justicia.

Una mujer de 32 años fue atacada por su pareja de 35 años en Barros Blancos, Canelones​, el 21 de febrero​. El agresor apuñaló a la mujer varias veces. La hija de ambos, de ocho años, medió en la situación y le rogó que no la matara. El agresor se presentó en la comisaría de Barros Blancos y dijo que había apuñalado a su pareja. La Policía fue a la vivienda y encontró a la mujer herida, que fue asistida por personal de salud. Le diagnosticaron “múltiples heridas cortantes, cuello, antebrazo axilar, rostro, miembro superior derecho”. La mujer declaró que había sido víctima de violencia doméstica ​antes ​por parte del hombre. El agresor fue detenido e imputado por los delitos de violencia doméstica agravada y lesiones personales. ​Fue imputado por lesiones.

Una mujer de 61 años estaba en su casa en Santa Lucía, Canelones, cuando su expareja, un hombre de 66 años, la sorprendió y la amenazó con un arma. ​El hecho ocurrió el 23 de febrero. ​El hombre se había escondido en el patio de la finca. La mujer logró ingresar al domicilio y se encerró. Desde allí llamó al 911. El hombre efectuó un disparo contra la puerta. Cuando llegó la Policía, el hombre se atrincheró. Amenazó a los policías con el arma y dijo que se iba a matar. La Policía inició una negociación y así pudo reducir al hombre.​ ​Fue detenido y derivado a la Justicia. Se le imputa homicidio muy especialmente agravado, en grado de tentativa en reiteración real, con un delito de atentado especialmente agravado.

Una mujer de 40 años fue atacada por su pareja, ECE, de 71 años. El hecho ocurrió también el 23 de febrero en Fray Bentos, en Río Negro. Le disparó con un arma de fuego. Fue intervenida quirúrgicamente e ingresada al CTI en estado crítico; luego inició un proceso de recuperación. Después de dispararle a su pareja, el agresor se fugó. Más tarde se presentó ante la Policía. Fue formalizado como presunto autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por considerarse femicidio en grado de tentativa. No había denuncias previas de violencia doméstica.

Una mujer de 24 años fue atacada el 6 de marzo con un arma blanca por su expareja, un militar de 25 años. La apuñaló en la vía pública en Melo, Cerro Largo. La mujer fue ingresada a un centro hospitalario, donde fue intervenida. Estuvo en el CTI en estado reservado y se recuperó. Hacía ocho días que el hombre tenía una tobillera electrónica por orden judicial. Fue la primera tentativa de femicidio en el marco del programa de tobilleras electrónicas. El agresor fue detenido en su domicilio y fue derivado a la Fiscalía. Tiene un hijo en común. ​ Una mujer de 34 años fue herida de bala ​el 10 de marzo ​en su casa​​​, ​donde se encontraba con sus hijos​, en Artigas​. ​La mujer fue trasladada a un centro de salud donde estuvo en el CTI. Su pareja, el principal sospechoso, se fugó tras el hecho. Tenía una denuncia de violencia doméstica de 2018.

Una mujer de 41 años fue atacada el 16 de abril por su pareja, de iniciales JF, de 59 años, en Treinta y Tres. El hombre le disparó con un arma de fuego y la hirió de bala en la cabeza. La mujer fue trasladada a un centro de salud de Montevideo, donde estuvo en grave estado en el CTI. El hombre se suicidó después. No había denuncias previas por violencia de género.