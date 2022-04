No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Desde hace años, el 22 de abril se conmemora el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). En ese marco, el colectivo Mujeres IT llevará a cabo este sábado la primera conferencia de tecnología y género, llamada “MIT Conf”, con más de diez charlas a cargo de mujeres de diversas áreas de la industria de la tecnología de la información (IT, por sus siglas en inglés). El objetivo de la iniciativa es “concientizar sobre la importancia de construir tecnología inclusiva y diversa” y los roles que ocupan las mujeres en la industria, describe la página web del evento.

Mujeres IT surgió en 2018 por iniciativa de Lucía Bustamante, fundadora de la organización y diseñadora de productos. “Como mujer que viene del área técnica, viví en carne propia el ser una minoría en el rubro. En todos los espacios, las mujeres siempre éramos menos. Eso me generó ganas de empatizar con otras mujeres que estaban en la misma situación y lograr entender por qué éramos tan pocas”, expresó Bustamante a la diaria. Así, creó una web de reunión para mujeres en IT.

Con el tiempo, ese pequeño espacio entre mujeres comenzó a crecer y se convirtió en lo que es hoy: “Un proyecto social, integrado por más de 1.000 voluntarias [de distintos países de la región y el mundo] que trabajan por la equidad de género” en la industria de las TIC.

“En Uruguay y en el mundo las mujeres representan el 30% de la fuerza laboral en IT”, sostuvo Bustamante, y agregó que esa cifra se alcanzó lentamente y es difícil impulsar su crecimiento. Señaló que la brecha de género se manifiesta a través de las dificultades de acceso y falta de oportunidades para mujeres en el área y que esto, a su vez, genera que la tecnología “sea construida por grupos homogéneos”. “La diversidad es fundamental para construir tecnología”, puntualizó.

Al mismo tiempo, dentro de las TIC, la participación de las mujeres se concentra en las áreas de “habilidades blandas”, como en “roles de testing y diseño”, dijo Bustamente. En contrapartida, la cantidad de mujeres disminuye “significativamente” en el “área de IT duro”, por ejemplo, en infraestructura.

Para la profesional, los obstáculos para mujeres y niñas en la industria IT comienzan en la “crianza”, desde la niñez. “Faltan modelos de rol para niñas y niños para que entiendan que las profesiones vinculadas a las tecnologías no son sólo para varones”, expresó. Una vez que las mujeres han logrado acceder al mercado de trabajo en este rubro, se enfrentan a un “piso pegajoso” y un “techo de cristal”, “metáforas de las dificultades que tienen las mujeres para dejar el ámbito privado y la familia para poder desarrollarse en lo profesional”. explicó.

MIT Conf

La conferencia se realizará el sábado de forma completamente remota entre las 10.00 y las 14.30. Está dirigida tanto a personas que ya se desempeñan en el rubro, como a quienes están dando sus primeros pasos o tengan interés en la temática.

Durante el evento, las expositoras compartirán sus experiencias en la industria y habrá una amplia diversidad de charlas sobre la intersección entre género y tecnología, los roles que ocupan las mujeres en la industria, tecnología inclusiva y diversa, acciones de Mujeres IT para reducir la brecha de género, y liderazgo de las mujeres en las TIC, entre otros temas.

Las personas interesadas en participar pueden reservar su lugar a través del sitio web del evento, donde también pueden consultar la agenda, los horarios de cada exposición y quiénes son las expositoras. Las inscripciones tienen un costo de diez dólares. Todo lo recaudado será destinado a impulsar el proyecto Mujeres IT para ejecutar más actividades.