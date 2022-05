No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Un primer borrador judicial muestra que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos revocaría el histórico fallo Roe vs. Wade de 1973, que consagró el derecho constitucional al aborto hasta que el feto es viable fuera del útero, un plazo que se estima alrededor de las primeras 24 semanas de embarazo.

Así lo reveló el lunes de noche el medio estadounidense Politico, que publicó la copia de un documento escrito por el juez conservador Samuel Alito que plantea la “opinión mayoritaria” de la corte a favor de la ley de Misisipi, que en 2018 prohibió la interrupción del embarazo a partir de las 15 semanas de gestación. El caso está a estudio del máximo tribunal desde el año pasado y se esperaba que en julio se diera a conocer la sentencia, que lo que pone en juego, en definitiva, es si la prohibición del aborto antes de la viabilidad fetal puede ser constitucional.

El borrador filtrado, que está fechado el 10 de febrero, revela el rechazo a la decisión de 1973 que garantizó las protecciones constitucionales del derecho al aborto a nivel nacional y a una sentencia de 1992, conocida como Planned Parenthood vs. Casey, que en gran medida mantuvo ese derecho.

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, dice Alito en el documento, que Politico asegura haber recibido por parte de “una persona familiarizada con los procedimientos judiciales en el caso de Misisipi, junto con otros detalles que respaldan su autenticidad”. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”, afirma el juez, para quien el fallo Roe vs. Wade ha tenido “consecuencias dañinas”. “La conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación”, plantea.

Actualmente, seis de los nueve integrantes de la Suprema Corte de Estados Unidos son conservadores. En diciembre, todos escucharon argumentos a favor y en contra de la ley de Misisipi. Según afirmó Politico en base a su fuente, ese día cuatro de los jueces designados por los republicanos –Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett– votaron con Alito, una alineación que “permanece sin cambios hasta esta semana”. En tanto, los tres magistrados designados por los demócratas –Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan– se opusieron a la norma y estarían trabajando para revertir el panorama. Lo que todavía no está claro es cómo votará el presidente del tribunal, John Roberts, que en el último tiempo ha mostrado una tendencia más hacia el centro y con posiciones muchas veces impredecibles.

Es la primera vez en la historia del país que se filtra el borrador de una sentencia de la Corte Suprema en un caso tan importante. Sin embargo, Politico insistió en que es el primer bosquejo, por lo que todavía existe la posibilidad de que cambie tanto el contenido del texto como los votos que reciba.

Reacciones

La publicación del documento generó el repudio de representantes políticos y organizaciones de la sociedad civil que recordaron que la embestida contra el derecho al aborto viene creciendo desde hace años en el país. De hecho, sólo en 2021 se presentaron más de 100 recursos judiciales para restringir el acceso a la práctica y en lo que va de 2022 se presentaron iniciativas para prohibirla en 30 estados, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, una organización que promueve la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

Este martes, el presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró en un comunicado que, si se llega a anular el fallo Roe vs. Wade, “recaerá sobre los funcionarios electos de nuestra nación en todos los niveles de gobierno proteger el derecho de la mujer a elegir”. En ese sentido, el mandatario llamó a la ciudadanía a elegir a representantes favorables a la legalización del aborto durante las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre. “A nivel federal, necesitaremos más senadores a favor del derecho a decidir y una mayoría en la Cámara Representantes para adoptar una legislación que codifique Roe, que trabajaré para aprobar y convertir en ley”, apuntó.

Unas horas antes, el senador demócrata Bernie Sanders dijo en Twitter que el Congreso “debe aprobar una legislación que codifique Roe vs. Wade como una ley en este país ahora mismo” y aseguró que, si no están los 60 votos necesarios en el Senado para hacerlo, “hay que acabar con el obstruccionismo para aprobarlo con 50 votos”. En la misma línea se expresaron otras y otros políticos demócratas.

Luego de publicado el artículo de Politico, el Instituto Guttmacher denunció en la misma red social que, “durante años, los activistas contra el aborto han promulgado leyes flagrantemente inconstitucionales, sentando las bases para un día en que se anule Roe vs. Wade”, y advirtió que, si eso sucede, es “seguro o probable” que 26 estados prohíban el aborto “lo antes posible”.

Por su parte, la organización Planned Parenthood, que gestiona clínicas de aborto en todo el país, hizo hincapié en que se trata de un borrador: “Es escandaloso, no tiene precedentes, pero no es definitivo. El aborto es tu derecho y todavía es legal”, escribió en redes sociales. De todas formas, dijo que, “si bien el aborto sigue siendo legal, el informe deja en claro que nuestros temores más profundos se están haciendo realidad. Hemos llegado a un momento de crisis para el acceso al aborto. No tenemos un momento que perder, debemos actuar ahora”.

También el Center of Reproductive Rights alertó que, si se anula el fallo de 1973, “será un despojo injustificado y sin precedentes de un derecho garantizado que ha existido durante casi cinco décadas” y “representaría el retroceso más dañino a los derechos de las mujeres en la historia de nuestro país”.