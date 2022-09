La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio del Igualdad de España presentó este lunes, por primera vez, los datos oficiales sobre femicidios ocurridos fuera del ámbito de la pareja. La nueva estadística, que se publicará y actualizará cada tres meses, contempla los femicidios familiares, sexuales, sociales y vicarios, y complementa el registro de aquellos que se producen en el marco de la pareja o expareja, que España lleva adelante desde 2003. Así, el país se convirtió en el primer país de Europa en contabilizar de forma oficial todos los femicidios.

Los datos revelan que, entre enero y junio de este año, hubo 19 asesinatos de mujeres motivados por razones de género cometidos por hombres con los que no había un vínculo de pareja. De ese total, 11 fueron femicidios cometidos por personas del entorno familiar de la mujer, lo que representa 58% de los casos. En tanto, seis de los casos constituyeron femicidios sociales (32%), definidos por el Ministerio de Igualdad como “el asesinato de una mujer por una agresión, de carácter no sexual, por parte de un hombre con el que no se tenía una relación de pareja ni era familiar”, como puede ser un desconocido, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo o un empleador, entre otros. Por último, dos están catalogados como femicidios sexuales (10%), entendidos como aquellos que cometen hombres con los que las mujeres no tenían relación de pareja ni familiar, en el marco de una situación de violencia sexual. Durante este período no se registraron femicidios vicarios.

“Hoy hemos conocido por primera vez en la historia de nuestro país los datos oficiales de feminicidios fuera del ámbito de la pareja (enero-junio 2022). Lo que no se nombra no existe. Erradicar todas las formas de violencia machista sigue siendo nuestra prioridad”, aseguró la ministra de Igualdad, Irene Montero, en su cuenta de Twitter, y agregó que de esta forma se empieza a “saldar una deuda histórica con todas las víctimas de violencias machistas”.

La ministra destacó que, “en el 100% de los casos, las mujeres asesinadas conocían a su agresor, lo que rompe con el relato del terror sexual”. Los datos lo reflejan de manera muy evidente: de esos 19 femicidas, seis eran hijos de las mujeres asesinadas, tres eran nietos, uno era el padre y uno era otro familiar. Por otro lado, cuatro eran vecinos, dos compañeros de casa y dos eran otro tipo de conocidos. Sólo dos de estas 19 mujeres había realizado denuncias previas.

Respecto de las edades, 57,9% de las mujeres asesinadas eran mayores de 60 años, un elemento que para Montero deja en evidencia que “la biografía de las mujeres está marcada por la violencia machista, la cual sufren durante toda su vida”. El Ministerio de Igualdad destacó que el dato revela que este tipo de violencia “está dirigida a otro grupo diferente de mujeres” al de aquellas que atraviesan violencia de género en el marco de la pareja, situaciones en las que 52% de las víctimas tienen entre 40 y 50 años.

“Cuando se adoptan medidas públicas, se realiza sensibilización, se amplían los recursos en las comunidades autónomas, cuando se les dice a las mujeres ‘no estás sola, hay puertas de salida seguras y dispositivos amables y eficaces para salir de la violencia’, se salvan vidas”, enfatizó la delegada del gobierno contra la violencia de género, María Victoria Rosell Aguilar, durante la presentación de los datos.

El registro de femicidios fuera del contexto de pareja o expareja es una medida contemplada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que España aprobó en 2017. Sin embargo, desde entonces avanzó de manera lenta y recién retomó impulso el año pasado, cuando se inició un proceso de consultas con expertas y organismos especializados como el Poder Judicial español y el Instituto Europeo de Igualdad de Género. En diciembre, Montero había anunciado que el conteo empezaría a realizarse en 2022.