Uruguay se consolidó como uno de los países impulsores de un nuevo modelo de identidad digital regional que permitirá que ciudadanos de varios países de América Latina puedan hacer trámites en otros estados utilizando su propia credencial nacional. El proyecto, liderado junto con Brasil, avanza rápidamente y tendrá un hito a comienzos de 2026: para marzo se espera el inicio de una “implementación más fuerte” en los 13 países que ya manifestaron su intención de sumarse.

“Tenemos la esperanza de que hacia marzo podamos iniciar una implementación más intensa en cada país. La meta es que durante el primer semestre al menos uno ya esté en producción y cerrar el año con entre cuatro y siete países operativos, integrados con Uruguay y Brasil, que son los que ya están”, dijo a la diaria Juan Pablo García, gerente de Identificación Electrónica de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y la Comunicación (Agesic).

García explicó que Uruguay y Brasil trabajan desde hace años en un broker de identidad digital, una pieza tecnológica que conecta múltiples proveedores de identidad –como la cédula con chip, la identidad de Abitab y la de Antel (como es el ejemplo de ID Uruguay)– con todos los servicios digitales públicos. El objetivo es que los ciudadanos latinoamericanos puedan acceder a todos los servicios públicos con sólo tener una identidad digital.

Actualmente, 13 países están anotados para comenzar la etapa de implementación del modelo, entre ellos Chile, Paraguay, Costa Rica y Colombia, que serían los primeros en integrarse.

“Hoy nos quedan un par de meses para terminar el desarrollo [del modelo] y después hacer algunas pruebas de seguridad. Hay 13 países anotados para empezar con la implementación. Con los que vamos a empezar probablemente sean Chile, Paraguay, Costa Rica y Colombia. El objetivo de acá a fines de enero es tratar de terminar el documento sobre la iniciativa, que todos los países estemos de acuerdo en que esos son los requerimientos y las especificaciones de un modelo de identificación digital”, señaló García.

Uruguay presentó el sistema de identidad digital de Latinoamérica y el Caribe (idLAC) en Guatemala durante el encuentro de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red Gealc) que se realizó del 27 al 29 de octubre.

En ese encuentro se aprobó la Declaración de Antigua, Guatemala 2025, que destacó el desarrollo del sistema de identidad digital regional idLAC, el cual será un software público regional que integrará distintos modelos de identidad digital nacionales bajo estándares comunes, protocolos de seguridad y reglas de interoperabilidad.

El origen de un modelo regional

En los últimos años, Uruguay y Brasil impulsaron una integración de ambos modelos de identidad digital. “Decidimos integrar el broker de Brasil con el nuestro para que un brasileño, con su identidad digital de su país, pueda hacer todos los trámites en Uruguay”, dijo García.

La integración entre Uruguay y Brasil motivó a la Red Gealc, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Banco Mundial y a CoDevelop a impulsar un proyecto para crear un modelo de identificación digital de América Latina y el Caribe tomando como base la experiencia entre ambos países.

Como parte del proceso, los equipos técnicos están elaborando un documento que detalla niveles de seguridad, características, requerimientos, tecnologías, datos, protocolos y estándares para identificar a una persona.

“En paralelo, estamos haciendo el broker modelo, que es la pieza de software que va en cada país para que cada uno genere un prototipo, un ecosistema como el uruguayo, y además pueda estandarizarlo para integrar a nivel regional, país con país. Ese desarrollo está muy avanzado”, afirmó García.

El modelo comenzó a desarrollarse en julio, fue presentado en noviembre en Guatemala y ya tiene un primer avance implementado para Chile.

La integración con Brasil

Uruguay ya tiene un funcionamiento pleno de la identidad digital transfronteriza con Brasil. Inicialmente fueron 40 servicios, pero en las últimas semanas se sumó un avance clave: la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que habilitó más de 370 trámites para personas con identidad digital confiable de Brasil.

“La ventanilla única de comercio exterior habilitó todos sus trámites. Es decir, hoy hay más de 370 trámites habilitados para Brasil, entre ellos, todos los que tienen que ver con comercio exterior. Un brasileño lo puede hacer con su identificación digital confiable de Brasil en los portales de Uruguay”, destacó García.

La medida entró en vigencia en diciembre y todos los brasileños que cuenten con identificación digital nivel oro de GOV.BR, equivalente al nivel avanzado en ID Uruguay, pueden acceder a más de 300 trámites de la VUCE desde cualquier lugar y con las mismas garantías que en su país de origen.

Impactos para la ciudadanía

Consultado sobre los beneficios para la ciudadanía, García remarcó hace unos meses, en diálogo con la diaria, que las propuestas de este tipo buscan impulsar identificaciones confiables. “Queremos que las personas puedan identificarse digitalmente igual que hoy lo hacen con su cédula o pasaporte, pero con las ventajas del mundo digital”.

El alcance de esta integración en la región es vasto: comercio exterior, educación, salud, turismo y migraciones podrían beneficiarse directamente. “Imaginemos a un uruguayo que estudia un posgrado en el exterior y puede autenticarse con su identificación uruguaya, o que necesita atención médica en otro país y puede mostrar su historia clínica digital. O algo más cotidiano: cruzar la frontera con un QR desde el celular”, ejemplificó.

Mencionó “la interoperabilidad, el reconocimiento en títulos o empezar a hacer un posgrado en una universidad en otro lado, por ejemplo, y autentificarme en esa universidad con mi identificación uruguaya”. “Podría impactar en la salud, en la historia clínica, en la interoperabilidad de datos, para identificarme como uruguayo en un prestador de otro país y de esa forma poder traer mi historia clínica. Hasta es posible mejorar la eficiencia de los trámites para traer mascotas”, remarcó.

Asimismo, podría reducir los tiempos de los trámites de migraciones. “Se podrían empezar los trámites para migrar a otro país desde el celular con identificación uruguaya y luego pasar con un QR por la frontera, lo que agilizaría muchísimo la entrada y salida y sería mucho más confiable. También se podría iniciar los trámites mucho antes”, añadió.

La interoperabilidad, además, podría reducir costos y tiempos en trámites internacionales, eliminar apostillas o certificaciones redundantes y aumentar la ciberseguridad: “El usuario y la contraseña están llegando al fin de su vida útil. Debemos avanzar hacia identificaciones basadas en firma digital, más seguras y difíciles de vulnerar”, afirmó.