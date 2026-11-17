RedDentis incorporó un asistente virtual gratuito que responde consultas sobre trámites, normativas, capacitaciones y gestión profesional. La plataforma busca fortalecer el trabajo colaborativo entre odontólogos.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Un grupo de odontólogos uruguayos desarrolló una herramienta de inteligencia artificial destinada a facilitar el ejercicio de la profesión y mejorar el acceso a información confiable. Se trata del Laboratorio Digital de Salud Bucal, una plataforma colaborativa que incorpora un asistente virtual, llamado OdontoBot, capaz de responder consultas sobre gestión de consultorios, trámites, normativas y oportunidades de formación profesional.

La iniciativa fue impulsada por la cooperativa odontológica RedDentis y financiada por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). En su construcción participaron 46 odontólogos de distintas especialidades, siete instituciones y organizaciones de la sociedad civil, y 12 técnicos, programadores e investigadores.

“Pensamos que lleva bastante tiempo buscar información confiable. Así como muchas veces tenemos un poco de temor a las herramientas digitales y a la inteligencia artificial, pensamos que podíamos generar una propuesta que permitiera tener más información disponible en tiempo real y que facilitara el libre ejercicio de la profesión”, explicó a la diaria la presidenta de RedDentis, Rosana Perdomo.

La iniciativa parte de una dificultad que atraviesa buena parte del sector odontológico: el ejercicio de la profesión suele desarrollarse de manera individual, en consultorios particulares, donde cada profesional debe ocuparse tanto de la atención de sus pacientes como de la gestión de su propia actividad.

Para Perdomo, el proyecto también representa una oportunidad para transformar una práctica profesional históricamente individualista. “La odontología es una profesión bastante individualista, se trabaja bastante solo, y el cooperativismo fue una forma de unirnos y de encontrar una forma diferente de ejercer”, afirmó.

En ese sentido, consideró que herramientas como el Laboratorio Digital de Salud Bucal pueden contribuir a fortalecer el intercambio entre colegas y mejorar tanto las condiciones de trabajo de los profesionales como los servicios que reciben los pacientes.

La iniciativa también apunta a reducir las diferencias de acceso a información y capacitación entre Montevideo y el interior del país. “Pensamos mucho en los odontólogos que están en el interior, a los que les cuesta más acceder a la información, que de repente están trabajando solos en consultorios bastante alejados”, afirmó Perdomo.

El proyecto busca que la herramienta no quede restringida a los integrantes de RedDentis, sino que está disponible gratuitamente para todos los odontólogos del país. Para utilizarla, los profesionales pueden ingresar a la plataforma digital o agendar un número de WhatsApp y comenzar a enviar sus consultas.

Información verificada y respuestas especializadas

Uno de los principales diferenciales de OdontoBot frente a herramientas de uso general, como ChatGPT, Gemini o Claude, es el origen de la información con la que trabaja. En lugar de recurrir a fuentes abiertas de internet para elaborar sus respuestas, el asistente utiliza documentación incorporada por organizaciones vinculadas al sector odontológico.

“No queríamos un ChatGPT, porque en realidad lo que pretendíamos era que la información no tuviera que verificarse después de que tuviera la respuesta”, explicó Perdomo.

Entre las instituciones que aportaron contenidos se encuentran la Asociación Odontológica Uruguaya, la Caja de Profesionales Universitarios y el Ministerio de Salud Pública. También participó la Facultad de Odontología de la Universidad de la República, que puso a disposición información sobre sus propuestas de formación.

De esta manera, un odontólogo puede consultar, por ejemplo, cuál es el procedimiento para solicitar una licencia médica ante la Caja de Profesionales, qué normativa del Ministerio de Salud Pública debe tener en cuenta o qué cursos tiene disponibles para continuar su formación en una especialidad.

Además, el sistema permite solicitar las fuentes de las respuestas, con enlaces a las páginas de las instituciones que proporcionaron la información.

La herramienta fue desarrollada de manera colaborativa con el apoyo de un equipo tecnológico. Según explicó Perdomo, antes de definir sus funcionalidades se realizaron encuentros con odontólogos de diferentes puntos del país, integrantes de la Asociación Odontológica Uruguaya y de la Facultad de Odontología, para identificar cuáles eran sus principales necesidades.

El proceso permitió delimitar el alcance de esta primera etapa: OdontoBot no está pensado para realizar diagnósticos ni responder consultas sobre tratamientos o situaciones clínicas de los pacientes.

“La parte asistencial en este momento no está contemplada. Y tampoco fue una inquietud de los odontólogos, porque hay fuentes donde consultar. El objetivo era buscar un espacio y dar respuesta a los problemas que los odontólogos mismos plantearon”, sostuvo Perdomo.

Más tiempo para la atención

La expectativa de sus impulsores es que la plataforma reduzca el tiempo que los profesionales dedican a buscar información y realizar gestiones, para que puedan concentrarse en la atención de sus pacientes y en otras actividades de su trabajo.

Perdomo señaló que durante el período de entrenamiento de la herramienta participaron odontólogos voluntarios que probaron sus respuestas y contribuyeron a mejorar su precisión. En ese proceso detectaron que las consultas realizadas en buscadores u otros sistemas no siempre ofrecían información clara o ajustada a las necesidades de la profesión.

“Hay un exceso de información y cada vez que uno pregunta algo a Google nos ha pasado, porque lo hicimos en todo el período de entrenamiento, que las respuestas no eran claras y no estaban de acuerdo con lo que nosotros queríamos”, relató.

El asistente también puede mantener el contexto de las conversaciones, recibir mensajes de audio y adaptar algunas de sus respuestas a la forma en que interactúa cada usuario.

La plataforma incluye, además, un espacio web con foros para que los profesionales puedan intercambiar experiencias y debatir sobre cuestiones que todavía están en estudio dentro de la odontología.

Perdomo destacó que la iniciativa busca construir una herramienta compartida por toda la comunidad odontológica y no solamente por una organización. “Aspiramos a que se sigan sumando organizaciones”, señaló.

RedDentis es una cooperativa con 27 años de trayectoria que reúne a cerca de 140 odontólogos en Montevideo y mantiene alianzas con cooperativas del interior. A través de esa articulación, integra una red de aproximadamente 800 profesionales en todo el territorio nacional.