Lo dice el reglamento, parece coherente y hay que respetarlo: si no hay una fecha terminada, no se puede empezar la siguiente –salvo excepciones, como ha pasado en otras circunstancias–. Lo cierto es que ahora, con Nacional habiéndose hisopado para descartar posibles contagios de covid-19, y Peñarol más testeado que nunca porque continúa en la actividad internacional, aquella segunda fecha del Torneo Intermedio que no pudo cerrarse porque los dos equipos se saltearon la cuarentena obligatoria llegará a su final. Más precisamente el grupo B, porque el A no tuvo inconvenientes para terminar lo fijado.

River Plate 4-0 Danubio y Fénix 2-0 Boston River fueron los dos partidos de la serie B. River Plate es el único que ganó los dos partidos y por eso lidera el grupo. Y eso será así aun con los resultados de los partidos de mañana, aunque si Nacional gana lo alcanzará y compartirán la punta. Defensor Sporting es el único que, de ganar, llegará a cuatro puntos y será segundo en solitario, mientras que Peñarol y Deportivo Maldonado buscan su primera victoria en el torneo corto.

Como son sólo dos partidos, se jugarán uno cada día, en ambos casos en horario vespertino, cuando la tarde se hace tardecita. El sábado a las 19.00 Deportivo Maldonado recibirá en el Domingo Burgueño Miguel a Nacional. El último antecedente entre ambos fue por la última fecha del Apertura, cuando igualaron 1-1 en el Gran Parque Central.

El domingo el fútbol será a las 18.00 en el estadio Franzini. Defensor Sporting recibirá a Peñarol, y cuando eso sucede hay promesa de buen partido. La última vez que se cruzaron, en una lejana segunda fecha del Apertura jugada en febrero, el ganador fue Defensor 2-1, cuando a Peñarol todavía lo dirigía Diego Forlán.