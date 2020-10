¿Ustedes lo tiene a Robert Lee Zemeckis? Yo sí, pero tampoco pensaba utilizarlo hasta que se me ocurrió esta idea, que ineludiblemente me debía llevar al nombre del guionista de Volver al futuro, la película de 1985, el motor de la idea para viajar en esta nota informativa previa al partido por la Copa Libertadores que a las 21.30 jugarán en Montevideo, en el estadio Campeón del Siglo (a puertas cerradas y sólo para la televisión), Peñarol y Athletico Paranaense de Brasil.

No sé cómo una parte del guion no terminado viene a parar a un ómnibus de la Onda. Ahí lo recoge un isabelino que durante su viaje fantasea con hacer viajar al futuro a su álter ego. El gurí viaja en el GMC a 2020, y lo más inverosímil –la pandemia, el coronavirus, el bisnieto de Herrera y Trump le parecen verosímiles–, lo que no cree es lo que dice en la página 27 de la diaria, que recoge que Peñarol desde 2011, histórico año en el que fue finalista ante el Santos de Neymar, no logra atravesar la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Eso no es posible, eso no cuadra”, piensa nuestro falso guionista del pasado en el futuro. Y, sin embargo, lo es. Desde que salió cuarto en 2012 en su grupo con Universidad de Chile, Nacional de Medellín y Godoy Cruz, el mirasol viene año tras año –a excepción de 2015, en que no participó– intentando llegar a los octavos de final del torneo que lo tuvo como protagonista principal en su creación y en sus primeras décadas.

Esta noche a las 21.30 en el Campeón del Siglo, a puertas cerradas y transmitido por la pantalla de Fox Sports 2, Peñarol volverá a intentar su clasificación enfrentando a Athletico Paranaense, que llega a esta última fecha ya clasificado pero con ganas de terminar en el primer puesto, lo que significaría enfrentar a un segundo y definir la o las llaves subsiguientes como locatario. Peñarol y Paranaense jugarán en simultáneo con el encuentro que se desarrollará en Santiago de Chile entre Colo-Colo y Jorge Wilstermann, los otros dos integrantes del grupo C. Esta vez el equipo de Mario Saralegui ni siquiera depende de sí mismo, dado que aún ganando deberá revisar el resultado de chilenos y bolivianos para saber si sigue adelante. Paranaense tiene 10 puntos, Wilstermann 7, Peñarol 6 con diferencia de goles neutra, y Colo-Colo también 6 pero con -5 en su saldo de goles.

Si Peñarol no gana hoy, no sólo queda afuera de los octavos de final, sino que además compromete seriamente su chance de por lo menos pasar a la Copa Sudamericana, a la que van los terceros de los ocho grupos de la Libertadores.

Con nombres propios

El elenco aurinegro, que en esta copa empezó siendo dirigido por Diego Forlán (ganó uno y perdió otro) y ahora está bajo la égida de Saralegui (cosechó una victoria y dos derrotas), quien insistentemente ha manifestado que su objetivo es levantar la sexta Copa Libertadores, hoy pondrá en la cancha el máximo potencial de acuerdo al criterio del entrenador artiguense, que el sábado puso suplentes en el juego del Intermedio ante River Plate. Aunque no ha confirmado el equipo, es posible que el director técnico apueste a la titularidad de Jonathan Urretaviscaya, ya con minutos en el campo tras su recuperación de la rotura de ligamentos, con la esperanza de que sea determinante en el ataque. Hoy jugarían Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher y Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Walter Gargano, Urretaviscaya y David Terans; y Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez.

Por su parte, Paranaense viene muy golpeado en el Brasileirão y ha recurrido a Paulo Autuori como director de fútbol para tratar de encaminarse en la liga brasileña. Por eso es que siete u ocho de sus habituales titulares no estarán en la cancha esta noche. El elenco de Curitiba formaría a Santos; Léo Gomes, Lucas Halter, Zé Ivaldo y Felipe Aguilar; Richard, Erick, Lucho González y Ravanelli o Nikão; Carlos Eduardo y Fabinho o Geuvânio.