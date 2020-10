A dos futbolistas y dos integrantes de la delegación del Athletico Paranaense se les detectó coronavirus en Montevideo antes del partido contra Peñarol que se jugará esta noche. Los cuatro brasileños dieron positivo de covid-19 luego de los hisopados rutinarios que exige tanto la Conmebol como el Ministerio de Salud Pública.

Si bien las personas con covid-19 fueron aisladas una vez conocidos los resultados de las pruebas PCR, por ahora el partido no corre riesgo de suspensión. La reglamentación de la Conmebol para la Copa Libertadores es bastante perversa: si Paranaense tiene (al menos) siete jugadores, debe presentarse a jugar. En caso contrario, si no puede presentarse por no disponer de futbolistas, entonces el conjunto brasileño perderá los puntos.

Si los contagios en Paranaense fueran masivos, entonces el club podría solicitar el pedido de suspensión. En horas de la tarde se volverán a realizar pruebas PCR, y luego se tomará alguna resolución.