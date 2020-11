Arquitecta y diseñadora de interiores de vocación, emprendedora por las vueltas de la vida, y técnica de la selección nacional de kata, Lorena Ibaceta comenzó a practicar karate a los ocho años, de la mano de su abuela. A partir de entonces entrenó ininterrumpidamente hasta hoy. Y más: ha sido campeona nacional de kata por 17 años, ganando los campeonatos de la Confederación Uruguaya de Karate (CUK), ente regulador del karate nacional. Además, fue integrante de la selección nacional durante seis años.

Entrenamiento con el Shihan Manuel Alonso, en el club 25 de Agosto. Foto: Alessandro Maradei

Posteriormente a su participación en la selección, Lorena fue nombrada entrenadora de la selección nacional de kata (ver recuadro). Eso sucedió en febrero del año pasado, luego de que la CUK hiciera un llamado para conformar un equipo de trabajo de kata y se postulara ella junto a Valeria Rodríguez para el equipo técnico. La selección se estaba preparando para competir este año en el Sudamericano de Bolivia, campeonato en donde se pelearía por la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, suspendido por la pandemia mundial de covid-19 –es preciso agregar que, por primera vez, el karate va a formar parte de la lista de deportes olímpicos en Tokio 2021, en sus dos modalidades–.

Entrenamiento con el Shihan Manuel Alonso, en el club 25 de Agosto. Foto: Natalia Rovira

Sus dirigidos van llegando al Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate, flamante centro ubicado en Batlle y Ordóñez y Avenida Italia inaugurado por la Secretaría Nacional del Deporte en la legislatura pasada. La selección está integrada por mujeres y hombres de diferentes edades. Mientras en otros dojos se ven otros seleccionados practicando desde judo a esgrima, Lorena saluda y sonríe todo el tiempo a la vez que dirige.

Entrenamiento con el Shihan Manuel Alonso, en el club 25 de Agosto. Foto: Natalia Rovira

“Tener objetivos para cumplir, una vez que se cumple uno tener otro nuevo y así. Eso hace que no se pierda la motivación necesaria para buscar la mejor versión de uno mismo y mantenerse enfocado y comprometido, aprovechar al máximo todas las herramientas con las que se cuentan. Hay que saber escuchar y conocerse, porque el principal rival de uno es uno mismo”, dice Lorena con respecto a la motivación.

Lorena Ibaceta, dirigiendo un entrenamiento de la selección nacional en modalidad Kata, en el Centro de Entrenamiento Deportes de Combate. Foto: Natalia Rovira

¿Como es ser mujer en un deporte de golpe o lucha?

Por suerte el karate es un deporte donde no hay diferencias entre hombres y mujeres. Eso es sólo al momento de la competencia. Pero en los entrenamientos no se separan y se entrenan por igual. El karate es un deporte súper inclusivo. En lo personal nunca sufrí discriminación por ser mujer, o que me dijeran que tal cosa no podía hacerla. En un dojo ves gente de toda edad, desde niños y adultos, familias enteras entrenando a la par.

Lorena Ibaceta, dirigiendo un entrenamiento de la selección nacional en modalidad Kata. Foto: Natalia Rovira

¿Qué es la kata? Kata significa formas, y es un conjunto de movimientos del karate previamente establecidos de ataque, defensa, desplazamiento, agarre, salto, barrida y más técnicas, que requieren una correcta ejecución, respiración, fuerza y ritmo. Para ser más gráficos, es una secuencia que representa un combate con adversarios imaginarios.

Actualmente, en la lista oficial de la WKF (World Karate Federation) hay 102 katas. En Uruguay el estilo más practicado es el Shotokan, que se caracteriza por posiciones más largas y bajas, y movimientos más amplios que los otros.

Un panel formado por siete jueces evalúa las actuaciones, y los puntajes se otorgan de acuerdo con la presentación técnica y atlética de los katas. La evaluación del rendimiento técnico incluye aspectos como las posturas, los movimientos de transición, el tiempo, la concentración, mientras que el rendimiento deportivo se revisará de acuerdo con la fuerza, la velocidad y el equilibrio.

Lorena Ibaceta, dirigiendo un entrenamiento de la selección nacional en modalidad Kata. Foto: Natalia Rovira

.