Fénix, que está tercero con 14 puntos y es el más cercano a los dos punteros que han llegado a las 19 unidades, se enfrenta a uno de ellos, las tricampeonas de Peñarol. Las albivioletas, de raíz canaria, llevan a las aurinegras a su reducto, el estadio Martínez Monegal de la capital de Canelones, para hacer un partido matutino desde las 10.00. Un atractivo choque que, aunque las locales son la revelación del torneo, tiene a las aurinegras como favoritas.

El otro líder, Nacional, recibe, en el piso sintético de Los Céspedes a Progreso en un partido inequitativo. Las gauchas, con mucho sacrificio y nulo apoyo, están como fuera de categoría y no han logrado puntos en la cancha. Este partido también comienza a las 10.00.

La séptima y penúltima etapa del 25º Campeonato Uruguayo de fútbol femenino en su primera fase contiene otros tres encuentros donde estará lo más sabroso, ya que se pueden empezar a definir las posiciones tercera, cuarta y quinta, que son las que darán acceso a la fase final por el título.

Esos encuentros son Liverpool (11puntos)-Rentistas SJ (4), a las 09.00 en el estadio Charrúa; Atenas (9)-Defensor Sporting (7) en el escenario ateniense de San Carlos, a las 15.30; y Danubio (8)-River (5) en el complejo Del Campo, a las 16.30.

En ningún partido de Primera habrá arbitraje femenino, lo que sí sucederá en el primero de los clásicos femeninos que se disputarán este sábado, ya que el del sub 16 lo dirigirá Nohelia Giacomazzi. Ese encuentro será a las 14.00 en el Complejo Rentistas, y a las 16.30 se jugará el partido por el torneo sub 19.

Orejeando el ascenso

Comenzará el domingo el Torneo Ascenso, el que en siete etapas determinará los dos clubes que subirán a Primera División para la temporada 2021. Se reúnen allí los ocho primeros de las dos series jugadas hasta ahora y, “cosa e´mandinga”, un sorteo determinó que, en esta primera de siete etapas se enfrenten los dos equipos que ganaron su serie inicial sin perder puntos: partidazo entre Náutico y Racing, que se miden, con nocturnidad, desde las 19.00 en el complejo de Náutico (Pichincha casi Camino Carrasco).

En los otros tres partidos, los restantes clubes irán mostrando los distintos poderíos: San José-Udelar (Charrúa, 14.00), Cerro-Boston River (Complejo Da Cunha, 16.00) y Wanderers-Canadian (Complejo Devoto, 16.30).

También juegan los siete clubes que disputan, en un llamado Torneo Permanencia, su teórica posibilidad de escapar a una tercera divisional que aún no existe. Jugarán Villa Teresa-Juventud (Charrúa, 11.30), Plaza Colonia-Albion (Charrúa, 16.30) y Parque del Plata-Rampla (Cancha de Parque del Plata, 15.00) único partido con arbitraje femenino, el de Nadia Fuques. Es elogiable que equipos que no son los más rutilantes tengan la posibilidad de actuar en el estadio Charrúa, un escenario al que no acuden habitualmente.

Por el último semifinalista del interior

El duelo final para llegar a semifinales de la 18ª Copa Nacional lo dirimirán Peñarol de Colonia y Arachanas de Cerro Largo, el sábado, en el Parque Ale de Colonia del Sacramento a las 14.00.

En el partido de ida jugado el miércoles en Melo, las locales ganaron 3 a 1. Arachanas atacó durante 93 minutos y tuvo su premio en tres tiros desde fuera del área. Igual tuvo debilidades defensivas que las colonienses piensan aprovechar en la revancha si logran recuperarse de lo vivido el miércoles: viaje Colonia-Melo, partido intenso y viaje Melo-Colonia en un ómnibus pequeño.

Ya están clasificadas para las semifinales las dos escuadras finalistas del año pasado, Nacional de Florida y Litoral de Paysandú, más Juventud de Colonia.