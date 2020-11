Tricolores y darseneros cumplieron las promesas de buen partido. Difícil de intuir hasta para pensar en qué arco será la foto en el instante de las emociones. Nacional por el mote, por la pasta y por el momento. La presencia de Jorge Giordano, además, supone un trabajo aplicado a cierta filosofía, a cierta forma. En el otro banco, algo similar. La confirmación de lo que sucede cuando un club apela a lo procesual. Jorge Fossati presentó un equipo asentado con la figura destacada de Matías Arezo y una disposición que en cada partido permite que esa figura brille.

La expulsión de Diego Vicente a los 40 del primer tiempo obligó un esfuerzo distinto en el intento de un fútbol parecido. José Neris tuvo la más clara, pero Sergio Rochet, con gran esfuerzo, se quedó con el juguete. Nacional pudo con Alfonso Trezza, que colocó un sombrero al techo del arco. Y con Gonzalo Bergessio, claro, que pateó desviado pero tuvo su revancha en el segundo tiempo.

A los siete minutos del complemento recibió Bergessio en el área de Ayrton Cougo, según las radios fuera de juego. No pensó igual la ley: Bergessio puso el primero. Minutos después, los locales pidieron penal por un empujón en el área. Y siguieron insistiendo. Tras un rebote en los guantes de Rochet por un disparo sesgado de Arezo, Neris lo tuvo nuevamente, pero agarró la pelota de abajo y la mandó al confín de una tribuna desierta.

Nacional probó con Santiago Rodríguez y Brian Ocampo para no depender de Ignacio Lores. El mentado Lores fue siempre gravitante, aunque en los pibes de la cantera estuvo el vértigo cierto. Fue sustituido por otro de los hechos en casa, Rodrigo Amaral. Arezo contestó en el área. No parecían diez los de River, pero Nacional pudo liquidarlo con un disparo fuerte de Trezza desde lejos. Arezo volvió a contestar, pero Rochet en las claves dijo que no. Volvió a negársela a Matías Alonso después de un gran contragolpe.

A instancias del línea (que vio una mano adentro, aunque fue afuera), el árbitro Daniel Rodríguez cobró penal cuando faltaban cinco minutos, pero Alonso la reventó en el vértice del arco. River no declinó, sin embargo. Afuera cantaron hinchas. Santiago Rodríguez liquidó el partido cuando bajaron el cartel de los descuentos. Ganó Nacional, es el líder de su serie del Intermedio y estiró la ventaja en la punta de la Anual.

Festeja su Gol, Santiago Rodríguez. Foto: Mariana Greif

Detalles

Estadio: Parque Saroldi.

Árbitros: Daniel Rodríguez, Javier Irazoqui y Agustín Berisso.

River Plate (0): Gastón Olveira; Gonzalo Viera, Guzmán Rodríguez, Horacio Salaberry; Nicolás Rodríguez, Facundo Ospitaleche (46’ Marcos Montiel), Diego Vicente, Facundo Bonifazi (90’ Juan Manuel Olivera), Adrián Leites (63’ Tiago Galetto); José Neris y Matías Arezo.

Entrenador: Jorge Fossati

Nacional (2): Sergio Rochet; Guzmán Corujo, Ayrton Cougo, Paulo Vinicius, Armando Méndez (46’ Brian Ocampo); Joaquín Trasante (46’ Santiago Rodríguez), Emiliano Martínez, Felipe Carballo (83’ Rafael García), Alfonso Trezza; Ignacio Lores (75’ Rodrigo Amaral), Gonzalo Bergessio (69’ Thiago Vecino).

Entrenador: Jorge Giordano.

Goles: 52’ Gonzalo Bergessio (N), 90’ Santiago Rodríguez (N).

Expulsado: 40’ Diego Vicente (R).