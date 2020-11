Tras la suspensión del fútbol este fin de semana, la Mesa Ejecutiva no la tiene fácil. Primero, porque no puede adelantar fecha entre semana: los hisopados para Boston River y Danubio se realizarán el miércoles, tal cual lo informó el club danubiano. Con esto, es muy probable que la quinta etapa se dispute el próximo fin de semana. Pero las complicaciones no quedan ahí.

Segundo, tampoco se puede jugar entre semana de la semana que viene porque hay equipos que deberán jugar por Copa Libertadores y Copa Sudamericana: por la primera juega Nacional el miércoles 25; el mismo día jugará Fénix y un día después River Plate, en ambos casos por la Sudamericana.

Dejada de lado la idea de adelantar fechas, la sexta entonces se realizará entre el sábado 28 y el domingo 29. Luego, los clubes internacionales jugarán sus revanchas, por lo que tampoco se puede fijar el Intermedio, así que la séptima y última jornada irá el fin de semana del 6 y 7 de diciembre. A esperar.