El Campeonato Uruguayo vuelve el fin de semana del 8 y 9 de agosto y los equipos de Primera División continúan con su preparación para el retorno. En una 4a fecha del Torneo Apertura que tiene a Rentistas como puntero, el clásico entre Nacional y Peñarol se impone.

El tricolor de Gustavo Munúa jugó un nuevo amistoso. Fue en el Gran Parque Central y terminó empatado 3-3 con Cerro Largo. El encuentro entre las principales oncenas fue de dos tiempos de 35 minutos cada uno.

Nacional se paró con el panameño Luis Mejía al arco; línea de cuatro con Armando Méndez, Mathías Laborda, Guzmán Corujo yAgustín Oliveros; Felipe Carballo, el argentino Claudio Yacob y Gabriel Neves fueron los tres volantes; mientras que arriba jugaron Santiago Rodríguez, el capitán Gonzalo Bergessio y Brian Ocampo. Cerro Largo, por su parte, formó con Ramiro Bentancur; Mauricio Gómez, Hugo Magallanes, Martín Ferreira y Enrique Etcheverry; Ángel Cayetano, Hamilton Pereira, Hugo y Richard Dorrego; Guillermo May y Enzo Borges.

Dos goles de Santi Rodríguez pusieron adelante al bolso. Antes de que terminara el primer tiempo los arachanes encontraron el descuento gracias al tanto convertido por el ex Nacional Guillermo May. En el complemento Cerro Largo lo dio vuelta: volvió a convertir May y el tercero lo hizo Hugo Magallanes. Los tricolores, que fallaron un penal (Ramiro Bentancur se lo atajó a Bergessio), recién igualaron sobre el cierre del partido con gol de Felipe Carballo.