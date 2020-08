Moneyball

“Qué embole una película sobre béisbol. No entiendo nada de béisbol, además me parece aburridísimo”. Alto. Antes de decir esto, entérese de que Moneyball no gira tanto en torno al béisbol ‒al punto de que no veremos siquiera un segundo de un partido en toda la película‒ sino en torno a un cambio de paradigma en el deporte que pronto empezó a funcionar para el resto de los deportes: el uso matemático de las estadísticas de los jugadores para reclutar y armar los equipos (teniendo en cuenta también el aspecto económico). Y la hazaña de la película es tomar incluso un tema que a priori podría ser más aburrido que el béisbol (¿estadísticas como tema? ¿A quién se le ocurre?) y hacer con eso una película apasionante, con una dupla protagónica que se saca chispas ‒Brad Pitt y Jonah Hill‒ y que, encima de todo, se pasa volando. Disponible en Netflix, 2011.

Apache, la vida de Carlos Tevez

Mi primer recuerdo de él es en el Boca de Carlos Bianchi, cuando ganaron la Libertadores. Y recuerdo hasta hoy su aguerrida forma de marcar, correr y jugar cada pelota como si fuera la última. Recuerdo también su orgullosa manera de portar las cicatrices de su rostro y lo que ellas simbolizaban. Pero si uno quiere darle contexto a todo lo que recuerda de Carlos Tévez, la serie Apache está mandada a hacer. Y no sólo porque reconstruye la vida del ídolo deportivo, sino porque además compone una serie de marginales, miseria y, a pesar de todo, esperanza, cómo sólo Israel Adrián Caetano puede hacer. Al igual que Moneyball, se encuentra en Netflix.

Fobal

En Uruguay la literatura futbolera no es algo que abunde ‒a diferencia de en Argentina o Brasil, algún día alguien estudiará seriamente los porqués‒, pero hace unos pocos años Estuario Editora publicó Fobal dentro de su colección Cuadernos de Ficción, en la que 11 escritores y 11 ilustradores exploran las diferentes variables que tiene este deporte en nuestro país, nuestro medio y nuestra cultura. Hay para todos los gustos, desde relatos de humor, dramas familiares y mucha épica (lógicamente) futbolera. Estuario Editora, 2013.

¿Qué se sabe de Patricia Lukastic?

Patricia Lukastic supo ser una gran promesa del tenis argentino (e internacional) en la década de los 90, pero desapareció del circuito deportivo y público a los 21 años de edad, al parecer debido a una persistente lesión. No se sabe nada más de ella en los siguientes años hasta que un escritor es convocado por la propia ex deportista para que cuente su historia, para que escriba su biografía. Así, un álter ego del propio Manuel Soriano se traslada hasta la alejada residencia de la tenista en Uruguay y durante un fin de semana reconstruye su historia. Pero si bien no faltarán ‒en absoluto, su recreación es minuciosa‒ entrenamientos, competencias, rankings, viajes por los distintos circuitos del mundo, disciplinas, etcétera, la reconstrucción de la historia de Patricia Lukastic girará particularmente a torno a la relación con su padre, Elián, quien era a su vez (y como se acostumbra en este deporte) el entrenador profesional de su hija. ¿Qué se sabe de Patricia Lukastic? ganó el premio Clarín de novela en 2015. Clarín-Alfaguara, 2016.

Quiero ser como Suárez

Repetimos con Soriano, pero esta vez para niños y acompañado por el excelente ilustrador Federico Murro. Quiero ser cómo Suárez replica aquella peripecia tan cara al cine estadounidense de los 80, cuando de manera tan mágica como inexplicable dos personajes cambiaban de cuerpo. Para el caso, se trata de Coco, un niño de nueve años que evidentemente es el goleador de la selección celeste. A partir del hecho, una aventura infantil que no evita tampoco mucho humor para adultos, vertiginosa y dibujada cómo los dioses. Topito Ediciones, 2018.