Con Gonzalo Bergessio como estandarte, tan determinante como oportuno, Nacional venció 2-0 a Torque y se puso a tiro del líder y sus escoltas en el Torneo Apertura. El delantero cordobés fue decisivo por el gol que adelantó a los tricolores, pero además por las certezas que ofrece en la ofensiva. También fue importantísima, pero por desequilibrante, la aparición del joven Pablo García, que no había estado en los encuentros anteriores y que ayer fue titular e hizo un primer tiempo de gran acción y creatividad, generando las dos asistencias goleadoras. Torque siempre buscó, quiso, pero nunca pudo.

Partidos partidos

Hay una cuestión que seguramente hace a la ausencia de práctica de fútbol: los futbolistas parecen trancados, a otra velocidad o con otra forma de juego a la que estábamos acostumbrados. Es extraño y difícil de definir, pero esa diferencia entre cómo se jugaba hasta marzo y cómo se ha jugado en estas fechas de agosto, después de cinco meses sin competiciones oficiales, se nota partido tras partido. Hay claros desajustes colectivos, falta de afinamiento individual, los equipos están poco aceitados, y hasta existe la ausencia de automatismos por repetición. Los partidos, y este partido, tienen cierto encuentro con aquellos juegos de pretemporada –sin embargo, ya estamos en la sexta fecha–.

Esa fue la impresión general que dejó el Nacional-Torque en el Parque Central, entre dos equipos que por aspiraciones parecían promover un interesante encuentro que no salió como lo esperado. Muy trabado, muy desajustado todo.

En el cuarto de hora un rechazo –¿o un pase?– del Mama Diego Arismendi encontró en carrera por la derecha a Lucas Rodríguez, quien enganchó dos veces hacia adentro y sacó el remate que terminó rebotando en el caño de Luis Mejía después de su gran estirada y tapada.

Pero a los 17 minutos, un excepcional –sí, de excepción– contragolpe de Nacional, que comenzó con un quite y habilitación de Gabriel Neves, enganche y pase de taco de Bergessio, aún en su cancha, tuvo una enorme progresión de Pablo García, que con regateo hacia adelante colocó el pase al experimentado goleador que eligió la definición justa, de puntín y contra el caño, para colocar el 1–0.

Pasaron 13 minutos de fútbol inconexo hasta que a la media hora Bergessio trepó por la izquierda, esta vez para asistir, y puso una pelota de gol a García, quien con un delicioso enganche hizo pasar a su marcador, pero su remate fue atajado a medias por Christopher Fiermarín y en el rebote se la sacaron al córner. A la salida de ese tiro de esquina, García, por la izquierda y como si fuese un contorsionista del Cirque du Soleil, fue internándose más y más en el área, hasta que cedió al medio para que Agustín Oliveros, el lateral que juega de zaguero y se vistió de nueve, pusiera el segundo gol de Nacional.

Torque no se quedó atrás. Trató de armar algo, procuró con intentos de Matías Cóccaro, pero no pudo. Nacional, con su iluminado García, que no había jugado en los partidos de agosto, fue el determinante, cuando muchos mirábamos con expectativa lo que pudiera hacer el brasileño Felipe Gedoz en su primer partido con los tricolores, o hasta Rodrigo Amaral, otra vez titular.

En el complemento no cambió la propuesta de partido con Torque, que buscaba concretar, y Nacional se paró con su latencia de armar alguna contra que cerrara el juego.

¿Se puede pensar que Nacional administraba la ventaja? No, simplemente no podía más de lo que hacía, sostener como podía a su rival e intentar, sin éxito, arrancar nuevas jugadas peligrosas.

Al final, el 2-0 de aquella primera media hora fue todo.

Detalles

Cancha: Gran Parque Central.

Árbitros: Andrés Matonte, Agustín Berisso y Matías Rodríguez.

Nacional (2): Luis Mejía; Mathías Suárez, Mathías Laborda, Agustín Oliveros y Ayrton Cougo (54' Armando Méndez); Claudio Yacob (46' Felipe Carballo) y Gabriel Neves; Pablo García, Rodrigo Amaral (54' Gonzalo Castro) y Felipe Gedoz (54' Seba Fernández); Gonzalo Bergessio (69' Thiago Vecino). Entrenador: Gustavo Munúa.

MC Torque (0): Cristopher Fiermarin; Franco Pizzichillo, Diego Arismendi, Andrew Teuten (84' José Álvarez), Yonnathan Rak; Álvaro Brun, Leandro Ezquerra (67' Marcelo Allende), Ignacio Neira (60' Leandro Otormín), Lucas Rodríguez y Darío Pereira (84' Sergio Blanco); Matías Cóccaro. Entrenador: Pablo Marini.

Goles: 17' Gonzalo Bergessio; 32' Agustín Oliveros.