El césped sintético del estadio Charrúa vio pasar la 1a fecha del campeonato de Segunda División. En un hecho más que singular, todos los partidos de la B se jugaron en el mismo escenario. Los resultados arrojaron que hay cuatro primeros, otro tanto de perdedores y cuatro que igualaron.

Los tres partidos del jueves completaron la jornada inicial. Al mediodía la victoria fue de Cerrito, 1-0 sobre Central Español. El único tanto del encuentro lo hizo Maximiliano Silvera cuando transcurría la media hora de juego.

Por el mismo marcador Atenas le ganó a Tacuarembó. Luego de un primer tiempo que terminó igualado sin goles, a los 61 la mandó a guardar Jorge Araújo. Los carolinos fueron inteligentes para, entre defensas y ataques, mantener el resultado hasta el final y llevarse los tres puntos.

El cierre fue entre Villa Teresa y Juventud, dos que apuestan fuerte para lograr alguno de los ascensos. Jugaron nombres con pasado en Primera División: Gonzalo Porras, Gabriel de León, Jorge Japo Rodríguez, Marcelo Tabárez, Maximiliano Pipi Bajter, Maximiliano Rodríguez –todos en el Villa–; Rodrigo Rodríguez, Matías Faber, Leandro Reymúndez y Damián González –entre otros, en los pedrenses–. Al igual que el partido que los precedió, se fueron al descanso 0-0. La diferencia fue que nadie marcó, por lo que fue el primer empate sin goles del torneo.

Forma de disputa

El torneo se jugará a dos ruedas todos contra todos. Luego de terminadas esas ruedas los dos primeros subirán directamente a la A. El tercer ascenso será en régimen de play off entre los cuatro clubes que ocupen de la tercera a la sexta posición –de la misma forma que se hizo la temporada pasada, cuando Rentistas logró el ascenso–. Pensando en la C, el último de la tabla del descenso bajará automáticamente, mientras que el penúltimo deberá defender su lugar en la B jugando un repechaje con el segundo de la C.

Próxima fecha

Lunes 17

12.00 Rocha - Villa Española. Estadio Sobrero

14.30 Cerrito - Rampla Jrs. Estadio Charrúa

17.15 Racing - Villa Teresa. Estadio Charrúa

Martes 18

12.00 Albion - Atenas. Estadio Charrúa

14.30 Juventud - Sud América. Parque Artigas

17.15 Tacuarembó - Central Español. Estadio Goyenola.