Mientras la voz de Nedy Masciadri –la locutora del Viera- se pronunciaba por los altoparlantes durante todo el encuentro solicitando el buen uso de los tapabocas –excepto para los protagonistas-, se vivió en el Prado un partido muy esperado. Ambos llegaron a la séptima fecha con la misma cantidad de puntos, con una única diferencia de goles a favor para el bohemio. Wanderers logró una victoria importante que lo deja primero en la tabla junto a Rentistas. Bohemios y bichos colorados están invictos en el Apertura.

Hablemos del juego

El partido empezó de igual a igual, los dos cambiaban ataque por ataque. Buen juego para los dos equipos, era de ida y vuelta, entretenido, con situaciones para ambos. Cerro Largo se fue quedando y a partir del primer cuarto de hora fue el local quien tomó las riendas del partido. Nacho Lores y Maxi Pérez por las bandas, y destacadas actuaciones de Nacho González y Matías Acuña eran las cartas de peligro de Wanderers. A los 19' fue Ignacio Lores quien con un potente remate hizo lucir al guardameta arachán. A los pocos minutos Cerro Largo volvió a salvarse luego de un zurdazo del siempre bueno Nacho González. A los 24' Mathías Acuña sacó un remate cruzado que se perdió a centímetros del arco. También hicieron de las suyas Veglio y Barboza, pero el bohemio no pudo quebrar el cero en la primera parte. Cerro Largo no fue el de los partidos anteriores, no pudo doblegar en ningún momento la última línea bohemia y tampoco pudo conectar a sus mejores jugadores.

Así fue el segundo tiempo

El complemento empezó de manera similar al primer tiempo, parejo, con un leve dominio de Wanderers, aunque la primera clara fue un córner para los dirigidos por Danielo Núñez: salvó de manera milagrosa Nacho González en la línea. A partir de ahí, el partido creció en intensidad y emoción, un poco de ese ida y vuelta que todas y todos esperábamos. A los 56' el árbitro sancionó un penal en favor de Wanderers que Nacho González cambió por gol. El error arbitral –no fue mano- terminó por darle justicia al trámite del partido, paradoja aparte. El equipo arachán sintió el impacto del gol y le sumó el nerviosismo propio de un fallo en contra mal cobrado. Cerro Largo intentó de todas formas y en la hora, un buen cabezazo del recién ingresado Tavares casi concreta el empate, pero tapó de manera excelente De Arruabarena. Ganó Wanderers, está invicto y es líder del Apertura.

Detalles

Estadio: Parque Viera. Árbitros: Antonio García, Horacio Ferreiro, Sebastián Schroeder y Santiago Motta.

Wanderers (1): Ignacio de Arruabarrena; Hernán Petryk, Juan Izquierdo, Darwin Torres, Lucas Morales, Jonathan Barboza (64' Adrián Colombino), Bruno Veglio, Ignacio González (71' César Araújo), Ignacio Lores (79' Damián Macaluso), Mathías Acuña (79' Rodrigo Pastorini), Maximiliano Pérez (64' Gonzalo Reyes).

Entrenador: Mauricio Larriera.

Cerro Largo (0): Ramiro Bentancur, Mauricio Gómez (87' Brian Tavares), Mauro Brasil, Agustín Heredia (74' Adrián Sánchez), Martín Ferreira, Tomas Fernández, Ángel Cayetano, Hugo Dorrego (66' Nicolás Leites), Gonzalo Lamardo, Gabriel Leyes (87' Borys Barone), Enzo Borges.

Entrenador: Danielo Núñez.

Goles: 56' Ignacio González, de penal (W).