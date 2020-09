Fútbol a toda hora, en todos lados, en muchos lugares, en muchas canchas, pero en un único lugar para verlo: la pantalla. A excepción del fútbol femenino, que también tiene actividad plena, los partidos son programas televisivos.

Esta semana volvió la Libertadores, el mes pasado se retomó el Uruguayo, y el mes que viene empezarán las eliminatorias. El fútbol está de vuelta también en la Organización del Fútbol del Interior (OFI), pero con notorias diferencias en cuanto a la preparación y sus aprontes. La diferencia está en que no pasaron de entrenamientos por Zoom a las prácticas bajo protocolo, sino que los que pudieron volvieron a sus trabajos en el súper, en la gestoría, en la oficina o en la estación de trabajo, y ya no jugaron al fútbol porque en sus ligas, las que defienden los colores de la gloriosa selección, no hay o no habrá actividad. Entonces, hace dos o tres semanas, van en la Hondita, en la chiva o en el Fiat Uno hasta la cancha apenas iluminada, y con camperas y canguros y alguna pelota gastada que ni se ve en la penumbra entrenan con la expectativa de jugar la final del Mundial. Pero no hay programas de deportistas de elite, no hay posibilidades de preparación de alto rendimiento; hay ganas, pero también caderas ensanchadas, abdómenes prominentes, lentitud por ausencia de automatismos entrenados, capacidades anaeróbicas no optimizadas, piernas lentas y movimientos de aficionados.

Los cuartos de final arrancaron la semana pasada. Las revanchas se jugarán este fin de semana, y se conocerán entonces los semifinalistas, que quizás sean los que puedan estrenar el protocolo aprobado para la OFI. Por ahora también serán espectáculos meramente televisivos, en competencia con el Campeonato Uruguayo.

En el Casto Martínez Laguarda de San José, a las 15.00 del sábado (VTV+ y Vera) San José recibirá a Cerro Largo. En la ida en Melo ganó Cerro Largo 1-0 con gol de Rino Lucas, por lo que los maragatos, para revertir la situación, deben ganar por dos o más goles de diferencia. Si se repite el resultado habrá penales, mientras que cualquier otro resultado clasificará a Cerro Largo, dado que el segundo ítem de definición es el de los goles de visitante.

En el Dickinson salteño, a las 22.15 (VTV y Vera) Salto recibirá a Canelones. Los naranjeros llegan a casa con una gran victoria el domingo pasado como visitantes por 2-0, por lo que tienen margen para caer hasta por ese resultado para ir a penales. Canelones deberá ganar por más de dos goles de diferencia o, si lo hace por esa diferencia, anotar por lo menos tres tantos en el histórico campo salteño.

El domingo en el estadio Artigas de Paysandú los locales enfrentarán a Canelones del Este. Un partidazo que se jugará a las 17.15 (VTV+ y Vera). Los sanduceros darían vuelta la serie ganando 1-0 o por más de un gol de diferencia, mientras que los canarios esteños se harán fuertes en su victoria 2-1 de hace una semana en Estación Atlántida, y empatando o ganando por cualquier marcador serán semifinalistas.

También mañana, domingo, a las 20.15 (VTV+ y Vera), en el Liebig’s de Fray Bentos Río Negro será local frente a Rocha. Emotiva revancha de un partido que en el Sobrero rochense terminó 2-2. A los locales les alcanza con un empate sin goles o 1-1 para seguir adelante. También, por supuesto, les sirve un triunfo. Los rochenses serán semifinalistas si ganan o si empatan marcando tres goles o más. Sólo si vuelven a empatar 2-2 habrá penales.

También se jugarán los partidos de vuelta en las categorías juveniles. Habrá tres partidos hoy, y el restante mañana. En el Dickinson, Salto a las 16.00 recibirá a Colonia. Los locales ganaron 3-0 en la ida. A la misma hora pero en Dolores, los locales recibirán a Treinta y Tres, que en casa ganó 5-1. A las 20.00 en el Casto Martínez Laguarda, se jugará la revancha entre San José y Lavalleja. Llevan una gran ventaja los maragatos, que en Minas ganaron 6-0. El domingo en Paysandú, a las 15.00 los locales recibirán a Maldonado, después de haber empatado 1-1 en la ida en Maldonado.