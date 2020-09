“Me genera responsabilidad cada hincha, el presidente, los demás directivos y el club. Tengo claro dónde estoy, con mucha humildad. Por el esfuerzo que ha hecho, el club y los hinchas merecen estar en otro lugar”. Así se presentó Mario Saralegui, desde este martes nuevo entrenador de Peñarol, en el que será su tercer ciclo en el club aurinegro.

Saralegui asumió y ya dirigirá en esta fecha, cuando Peñarol reciba a Liverpool en el Campeón del Siglo. “El fútbol se ha vuelto más complejo, ha evolucionado muchísimo. Hay equipos que juegan muy bien en el fútbol uruguayo. No es como antes, que Peñarol y Nacional sacaban ventaja. Es todo muy parejo. Esto es punto a punto, partido a partido”, dijo el nuevo DT, quien también se animó a ir más lejos: “Me preocupa la Libertadores. El hincha quiere ganar la copa. Me dirán ‘Mario, estás loco’, pero la Libertadores tendría que ser nuestro primer objetivo para estar a la altura del club. En el Campeonato Uruguayo falta mucho, hay que pensar en llegar a la final y después ganar. Los futbolistas tienen mucho más para dar de lo que dieron. No nos traen para la foto, es para tomar decisiones”.

Quien presentó a Saralegui fue el presidente carbonero, Jorge Barrera. El directivo, luego de reconocer el trabajo de Diego Forlán, entrenador al que despidió, dijo no poder evitar el sentimiento de “un día muy especial” al estar presentando a Saralegui, “un campeón de Uruguay, de América y del mundo con Peñarol. Hace años estaba esperando y soñando con este momento, con hambre de gloria, además de su grado de profesionalidad. Estoy haciendo una fuerte apuesta”, expresó.