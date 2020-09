Podrá resultar extraño pero no lo es. El campeonato femenino que la Organización del Fútbol del Interior (OFI) organiza anualmente desde el 2000 –la Copa Nacional de Fútbol Femenino– será la única actividad de fútbol institucionalizado a través de FIFA que tendrá este fin de semana una fecha íntegra, aun con las restricciones y prohibiciones de la veda electoral, aun con la enorme dificultad que representa para el millar de mujeres de los 36 clubes participantes, que trabajan y estudian y que no tienen en el fútbol su fuente de ingresos, jugar en un día que no sea domingo. La mayoría absoluta de los nueve grupos que tuvieron inicio recién el fin de semana pasado tendrá su segunda fecha hoy a lo largo y ancho del país.

Los partidos entre clubes de Melo, Conventos-Arachanas y Sauce-Primero de Marzo, fueron ayer.

Los 36 clubes se organizan en nueve series cuadrangulares a una única rueda y clasifican a la segunda fase los nueve primeros y siete segundos. De esta manera, y como otra consecuencia imprevista de la pandemia de coronavirus que impidió abrir el torneo tal como estaba previsto en el otoño, habrá clubes que tendrán como única actividad de toda la temporada apenas tres partidos. Serán 20 los equipos femeninos que recordarán el año de la cuarentena como el año en que jugaron apenas tres partidos. ¡Una temporada de tres partidos y sólo uno o dos de local! Si eso va a pasar con cientos de muchachas que buscan y encuentran gratificación y esperanza en el fútbol, no piensen que otros clubes jugarán mucho más, porque en las otras fases no siempre habrá partidos de local y visitante, aunque en la final se volverá a dos juegos. Es la forma que han logrado y conciliado para que hubiese fútbol femenino en la temporada de la covid-19.

En la serie A, Nacional de Artigas recibirá a las 15.00 a Lavalleja de Rivera. Las riverenses tenían todo previsto para jugar en Salto, pero el cambio apurado de calendario de anteayer las hace ir a Artigas. Así pasó con el resto de los enfrentamientos. A su vez, el partido de Ceibal será en Salto ante Wanderers de Tacuarembó.

Por la serie C Maracaná de Tarariras recibe a Colonia Valdense a las 15.30, y a la misma hora Peñarol de Colonia enfrenta en el Parque José Ale a Juventud.

En la serie D, Nacional de Sarandí del Yi recibe en el Juan Ramón Carrasco a Oriental de Paso de los Toros, y Rampla Juniors de Durazno enfrenta a Defensor de Sarandí del Yi en el magnífico Silvestre Landoni a las 16.00.

Por la serie E, Nacional de Florida, que viene de hacerle 22 goles a Repecho, enfrenta a Barrio Perlita de Maldonado a las 14.30 en el barrio San Cono. En la cancha de La Calzada estará la ex internacional celeste Romina Alanis, autora de nueve goles el partido pasado, y por tanto líder de la tabla de goleo. En el otro enfrentamiento del grupo de floridenses, fernandinas y olimareñas, Repecho de Maldonado, en el estadio de Atlético Fernandino, recibe a las 16.00 a Olimareñas de Treinta y Tres.

En la serie F, Litoral de Paysandú se enfrenta con San Miguel también de Paysandú en el estadio de Bella Vista a las 15.30, mientras que Santa Bárbara de Trinidad es local en su cancha frente a Amanecer de Paysandú.

Por la serie G, en el Parque Abbate de Fray Bentos, Centenario juega con Anglo a las 16.00, y en el Parque Ariel de la ciudad de Rodó el equipo homónimo –Rodó– recibe a Laureles de Fray Bentos a las 18.00.

Por la serie H, en el Adelaido Camaití de Libertad, Campana recibe a Nacional de San José, mientras que en el Menéndez Celentano de San José River Plate juega con Oriental de Villa Rodríguez a las 16.45.