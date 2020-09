A las 19.15 horas en Mérida, Venezuela, Nacional enfrentará a Estudiantes de Mérida por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores. Es el inicio de la segunda rueda en la fase de grupos, y para Nacional será el último partido como visitante en esta etapa, lo que aliviana notoriamente la vida profesional y cotidiana de los deportistas y el personal técnico, que el 30 de setiembre, una semana después del retorno de Venezuela, quedará en condiciones de volver a la vida de la nueva normalidad con las únicas restricciones profesionales que impone el protocolo de la AUF. Ello quiere decir que los deportistas podrán volver a sus hogares de donde salieron el 14 de setiembre. La semana pasada, al volver de Buenos Aires, debieron quedar en cuarentena de burbuja en un hotel, cosa que deberán a volver a hacer el miércoles cuando retornen de Mérida. Incluso una importante cantidad de futbolistas que no viajaron a los Andes venezolanos, como Gonzalo Bergessio, Santiago Rodríguez, Gonzalo Castro, Pablo García, Gabriel Neves, Claudio Yacob, Agustín Oliveros, Guzmán Corujo y Paulo Vinicius, deberán quedarse en el hotel y sólo saldrán para entrenar.

¿Y dónde está el piloto?

Quien no está en el hotel, pero tampoco viajó con Nacional, es el técnico argentino de Estudiantes, Martín Brignani, quien al no ser parte de la burbuja concebida para la Libertadores, se iba a mezclar con la delegación tricolor sin haber pasado la cuarentena exigida por el Estado uruguayo. Brignani iba a llegar el domingo para asociarse al chárter que llevó ayer a los jugadores de Nacional, y entonces no iba a cumplir la cuarentena que recién lo liberaría el 27 de setiembre, pero no sucedió.

Nacional tiene puntaje perfecto y jugará hoy con una oncena integrada por mayoría de suplentes. La determinación de Gustavo Munúa seguramente apunta a dar la pelea de manera equilibrada tanto en la Libertadores, en que está a un solo triunfo de la clasificación, como en el Apertura, donde si gana el sábado ante Liverpool queda como único puntero.

El partido de esta noche (19.15 por Fox Sports 2), en la bonita e histórica ciudad de Mérida, ubicada en los Andes venezolanos a 1.660 metros sobre el nivel del mar, se jugará en el estadio Metropolitano, donde jugó Uruguay dos partidos en la Copa América de 2007, y donde se estrenará la selección venezolana como local en esta Eliminatoria, el 13 de octubre, en la segunda fecha contra Paraguay.

Nacional lidera con 9 puntos; Racing tiene 6 y Estudiantes de Mérida 3, mientras que Alianza Lima no suma. Con una victoria, el bolso conseguiría la clasificación a octavos de final.

Los tricolores formarían con Luis Mejía –que volvería a la titularidad tras el desgarro–; Mathías Suárez, Mathías Laborda, Renzo Orihuela y Ayrton Cougo; Santiago Cartagena, Joaquín Trasante y Felipe Carballo; Brian Ocampo, Thiago Vecino y Sebastián Fernández, aunque también podría seguir en la titularidad Alfonso Trezza, e incluso jugar el rodriguense Armando Méndez, quien ante Liverpool no podrá jugar por estar suspendido por cinco amarillas. Además, estarán Sergio Rochet, Miguel Jacquet, Emiliano Martínez, Agustín González y Rodrigo Amaral.

Los venezolanos –muy complicados por la acción del coronavirus, ya sea descartando el viaje de su técnico principal, la cuarentena de su asistente afectado por covid-19, más el positivo de un nuevo integrante del cuerpo técnico revelado ayer– vienen de un gran partido en el que vencieron de atrás a Alianza Lima 3-2.