En cualquier circunstancia que no refiriera a la excepcionalidad de nuestras vidas en el año de la pandemia, esta nota informativa previa al encuentro de este martes por la Copa Libertadores entre Peñarol y Colo-Colo seguramente se centraría en dónde se juega el partido (estadio Campeón del Siglo), a qué hora (19.15), qué canal lo televisa (FoxSports y Facebook Watch) y, obviamente, quiénes pueden ser los futbolistas y cuáles son las posibilidades de avanzar en el torneo de acuerdo a la tabla de posiciones.

Pero claro, estamos viviendo con el coronavirus y la competencia sufre modificaciones de manera permanente, tanto que ni siquiera se sabe cómo ni cuándo se jugará la próxima fase.

Esta vez la covid-19 intervino por el lado de los visitantes. Colo-Colo, tras volver de Curitiba, donde enfrentó al Athletico Paranaense, tuvo un caso positivo –se trata de un dirigente– y debió asumir una cuarentena hasta que se determinara la trazabilidad completa del caso. Esto motivó que no jugaran con Antofagasta por el campeonato chileno, aunque hay denuncias de que fue el propio club santiagueño el que tomó la determinación de no jugar, porque tenía muchos jugadores lesionados. No obstante, la autoridad sanitaria chilena consideró que no hay miembros del grupo que cumplan con los criterios de contacto con la persona contagiada y, por ende, levantó la cuarentena.

Será la primera visita de una delegación deportiva, de hasta 50 personas, que podrá saltearse la cuarentena de una semana que debe asumir cualquier persona que ingrese a territorio nacional. Como se sabe, Uruguay aprobó el protocolo de la Confederación Sudamericana de Fútbol con medidas extraordinarias que impuso el Ministerio de Salud Pública. Fueron varias las medidas especiales: traslados en vuelos chárter de punto a punto, aislamiento total de los deportistas en pisos de hotel especialmente acondicionados para ellos, test PCR negativos de cinco días previos, un nuevo hisopado al llegar al aeropuerto, viajes con mascarilla y distanciamiento físico sostenido. Las delegaciones, como la chilena que ya está en Uruguay, sólo podrán hacer las salidas deportivas.

En la cancha

Más allá de que no habrá público y de que la covid-19 no juega, habrá un partido de fútbol que resultará determinante para la continuidad de Peñarol en el futuro de la Libertadores. Los carboneros están en la última colocación del grupo C, que lidera Paranaense con 9 puntos. Jorge Wilstermann y Colo-Colo tienen 6 unidades y Peñarol suma sólo 3, producto de aquella victoria de marzo ante los bolivianos, cuando Diego Forlán conseguía su primer triunfo internacional como entrenador. Ahora, dirigido por Mario Saralegui, lo único que le sirve a Peñarol para seguir peleando por la clasificación es la victoria, ya que si no suma de a tres no podrá llegar al puntaje de Paranaense, pero tampoco llegará a pasar el que puedan sumar chilenos o bolivianos, que juegan entre sí en la última fecha.

Saralegui sabe que no contará este martes con Xisco Jiménez, quien debió viajar a España por una situación familiar, pero sí con Joaquín Piquerez. La única variante que haría el entrenador sería justamente la de devolver al lateral izquierdo al potente Piquerez. El carbonero arrancaría con Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher y Piquerez; Walter Gargano y Jesús Trindade; Facundo Pellistri, David Terans y Facundo Torres; y Agustín Álvarez Martínez.

El cacique, que está en crisis desde el inicio de la temporada y ahora va penúltimo en el torneo chileno, buscará eliminar a los carboneros a domicilio y así, por lo menos, asegurarse competencia, sea en la Libertadores o como tercero en la Sudamericana. Colo-Colo jugaría con Miguel Pinto; Óscar Opazo, Juan Manuel Insaurralde, Felipe Campos y Gabriel Suazo; Brayan Soto, Carlos Carmona y Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Esteban Paredes y el olimareño Gabriel Costa, quien no pudo estar en el partido en Santiago.