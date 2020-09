En un alto grado de complejidad por la vulnerable situación de la competencia en torno a la pandemia, por jugar en la altura y por la delicada situación deportiva proyectando la clasificación a los octavos de final de la Libertadores, Peñarol jugará esta noche a las 19.00 en Cochabamba con Jorge Wilstermann en el encuentro que dará inicio a la segunda rueda del grupo C. El partido se jugará a puertas cerradas en el Félix Capriles, y se podrá ver por Fox Sports y Facebook Watch.

El juego se desarrollará a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y es entre los dos clubes que cierran la tabla de posiciones del grupo, por lo que los puntos son trascendentes para seguir con chances de avanzar. Atlético Paranaense y Colo Colo –los dos próximos rivales de los carboneros en Montevideo– lideran con 9 y 6 puntos respectivamente, mientras que bolivianos y aurinegros tienen 3.

Peñarol, que debido al protocolo extendido que el gobierno uruguayo agregó al de la Conmebol está en la burbuja de cuarentena desde el lunes 14 de setiembre y viajó ayer a Santa Cruz de las Sierras, hoy en la tarde subirá de tierras cruceñas a Cochabamba, donde desde el aeropuerto se trasladará directamente al estadio.

De los casi 40.000 casos activos que tiene Bolivia hoy, Cochabamba, que fue de los más complicados por la epidemia de coronavirus, reporta al día casi 500 pacientes, mientras que Santa Cruz de la Sierra, el otro lugar por donde pasarán los mirasoles, supera el medio millar, y tiene a más de 100 personas en terapia intensiva.

Volar, jugar con los aviadores y volar

Peñarol viajó en chárter a Santa Cruz con Kevin Dawson, Thiago Cardozo, Fabricio Formiliano, Juan Acosta, Giovanni González, Robert Herrera, Gary Kagelmacher , Rodrigo Abascal, Kristián Vadócz, Matías de los Santos, Jesús Trindade, Kevin Lewis, Walter Gargano, Denis Olivera, Agustín Álvarez Wallace, Matías Britos, Xisco Jiménez, Facundo Pellistri, Fabián Estoyanoff, Sergio Núñez, Facundo Torres, David Terans, Christian Bravo, Luis Acevedo, Agustín Álvarez Martínez y Cristian Rodríguez, quien no se sabe si llegará a jugar debido a la recuperación de su inconveniente muscular. Quien no viajó fue Joaquín Piquerez, que sufrió un problema muscular el sábado en el partido con Plaza Colonia, ni tampoco Jonathan Urretaviscaya, que aún no ha vuelto a jugar oficialmente después de entrar a la última fase de recuperación tras la rotura de uno de sus ligamentos cruzados de rodilla.

Mario Saralegui, que por su extensa trayectoria en Ecuador conoce los efectos de jugar en la altura, al parecer pararía una línea de 5 futbolistas delante de Dawson: Gio González, Formiliano, Kagelmacher, Abascal y el rochense Acosta jugando de lateral por izquierda. En el medio alternaría por fuera a Torres y Terans, por derecha y por izquierda (son los dos zurdos), jugando por el centro Trindade y Gargano, mientras que arriba estará el Agustín Álvarez que juega de 9, o sea el gurí de San Bautista de 19 años que lleva por segundo apellido Martínez y que en la cancha conocen como Canario.

El entrenador argentino Cristian Díaz propone para el equipo aviador a este posible equipo que tiene las ausencias del suspendido goleador Serginho: Arnaldo Giménez en el arco; Esteban Orfano, el capitán Edward Zenteno, Ronny Montero, Sebastián Reyes; Carlos Melgar, Leonel Justiniano y Didí Torrico de contención; Patricio Rodríguez, y Cristian Pochi Chávez como volantes ofensivos; y Gilbert Álvarez de punta en el lugar del brasileño.

Los aviadores vienen de perder 3-2 con Atlético Paranaense en la reanudación de la Libertadores. En el encuentro que jugaron en marzo carboneros y bolivianos, Peñarol venció 1-0 en el Campeón del Siglo.