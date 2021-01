Dos partidos le darán inicio a la tercera fecha del Torneo Clausura, esta tarde y en la nochecita de verano. Los dos serán en Montevideo: en Capurro y en el Parque Batlle.

A las 17.00 abrirán el juego Fénix y Plaza Colonia en el Parque Capurro, en un partido que, aunque tal vez a priori no lo parezca, será importantísimo por los puntos para el descenso. Los albivioletas de Juan Ramón Carrasco no arrancaron bien el torneo, y una mala racha en estas primeras semanas de competencia podría complicarlos en los puestos de abajo. Fénix tiene 77 puntos en el descenso, uno menos que su rival del viernes, Plaza (78). Los colonienses no pueden perder pie porque el arranque del año de Boston River fue muy bueno; los de Matías Rosa tampoco arrancaron bien y sumaron solo una unidad de seis posibles.

De tardecita, a las 19.15, promesa de partidazo. El líder, Boston River (obtuvo seis puntos de seis posibles), recibirá en el Centenario a Cerro Largo, uno de los escoltas, con cuatro unidades. Es fácil: si el Boston gana o empata, pase lo que pase en esta fecha, seguirá siendo puntero (en solitario o de manera compartida), pero además sumará puntos fundamentales para seguir escapándole al descenso y se pondrá a uno de Defensor Sporting; si, por el contrario, el que gana es el arachán, mirará a todos desde arriba al menos hasta el sábado, y encima será el único escolta de Nacional en la Anual.

El fin de semana hay más

Entre el sábado y el domingo se cerrará la tercera etapa. El sábado jugarán Progreso y Liverpool en el Paladino (10.00), Deportivo Maldonado y Rentistas en el Campus Municipal fernandino (18.00) y Nacional y Wanderers en el Parque Central (21.00). El domingo habrá más: a las 17.00 Danubio y Peñarol se enfrentarán en Jardines del Hipódromo, Cerro y Torque se medirán en el Tróccoli (19.15) y Defensor Sporting y River Plate en el Franzini (21.30).