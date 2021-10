No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El empate 2-2 en el clásico del fútbol femenino de estos días no llamó la atención especialmente, pero su consecuencia, junto a otros resultados registrados luego de jugarse la tercera etapa, es que cuatro equipos lideran la sencilla tabla de posiciones. Esa paridad no era tan esperable y seguramente no será la situación predominante al terminar la primera fase todas contra todas, en la que, seguramente, primarán aurinegras y tricolores.

Lo cierto es que, con resultados a la vista, cabe destacar que Fénix, que lideraba junto a Nacional y Peñarol, no aprovechó el empate entre ellos y no pudo ganarle a Danubio, pero al igualar 2-2, también quedó primero. Y Liverpool accedió a esa primera posición compartida en 7 unidades al vencer a Racing 3-2, de atrás.

Incluso es destacable el triunfo de Defensor Sporting 4-0 ante Náutico, que lo ubica en el segundo escalón, quedando quinto con 6 puntos, a sólo una unidad de los cuatro líderes. Un hecho a destacar de este partido es que Juliana Castro, al convertir tres goles, llegó a la cifra de 300 conversiones en la historia de los campeonatos uruguayos que comenzaron en 1996, y es la única futbolista en lograr esa marca.

La tabla queda cortada con respecto a los otros cinco clubes. En esa zona es importante registrar el 2-0 con que Atenas de San Carlos logró su primer triunfo al derrotar a River Plate.

Cuando finalice la disputa de esta fase, los cinco primeros jugarán por el título y los cinco últimos tratarán, también en una rueda, de evitar los dos últimos puestos, que equivalen a descender.

Posiciones

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS Nacional 3 2 1 0 18 2 +16 7 Peñarol 3 2 1 0 12 3 +9 7 Fénix 3 2 1 0 6 2 +4 7 Liverpool 3 2 1 0 6 4 +2 7 Defensor Sp. 3 2 0 1 7 4 +3 6 Atenas 3 1 0 2 4 4 0 3 Náutico 3 1 0 2 3 14 -11 3 Danubio 3 0 2 1 3 9 -6 2 Racing 3 0 0 3 2 8 -6 0 River Plate 3 0 0 3 0 11 -11 0

Wanderers sigue invicto en segunda

En la serie 2 de la segunda división, Wanderers venció a Parque del Plata 2-0, con lo que alcanzó la tercera victoria y lidera.

Los otros resultados fueron Rentistas San Jacinto 12-0 Villa Española Cimarrón y Juventud 2-2 Cerro. Plaza tuvo libre.

En la serie 1 Montevideo City Torque le ganó a Boston River 3-0, San José a Udelar 5-1, Canadian 4-2 a Rampla Juniors y Keguay logró su primera victoria en torneos AUF al vencer a Progreso 3-0.

Lideran la serie Torque y San José.