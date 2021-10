No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Se terminó la fase de grupos en la Copa Nacional de Clubes A y en la Copa Nacional de Clubes B, que en masculino organiza la Organización del Fútbol del Interior (OFI). Ahora son 48 los clubes que siguen alimentando la ilusión de sus hinchas y de los vecinos del pueblo o ciudad, para levantar la orejona.

Desde estas páginas se explicitará tantas veces como sea necesario para hacer caudal de la Champions del Interior, en la que se compite en dos módulos separados, y que solo son vinculados al final de las competencias, cuando los seis mejores de la Copa Nacional B pasan a jugar en la Copa Nacional A, en la temporada 2022. El vínculo es exclusivamente para ascender, porque, sin coincidir con el razonamiento lógico de que si tiene ascenso, el descenso es en igual dirección, no es así. Los seis clubes que perdieron la categoría en la A, vuelven a sus ligas, por lo que Ferro Carril vuelve a competir exclusivamente en Salto, Amanecer en Paysandú, San Lorenzo en San José, Nacional en Florida, Melo Wanderers y Boca Jrs en Melo.

Clasificaron a octavos de final: San Eugenio de Artigas, Huracán de Paysandú, Wanderers Juvenil de Tacuarembó, Laureles de Fray Bentos, Porongos de Trinidad, Barracas de Dolores, Juventud de Colonia, Central de San José, Universal de San José, Río Negro de San José, Juanicó de Canelones, Barrio Olímpico de Minas, Lavalleja de Minas, Piriapolis, Lavalleja de Rocha e Ituzaingó, que la OFI lo refiere como de Maldonado, pero sin embargo su lugar de nacimiento y crecimiento es en Punta del Este. Por lo que siguen adelante 13 ciudades, con dos de ellas que repiten representantes: San José tiene tres y Minas tiene dos. Como dato singular y muy potente del fútbol lavallejino, hay que señalar que los cuatro representantes de la centenaria Liga Minuana de Fútbol, en ambas copas, siguen adelante. San José, entre las dos competiciones, arrancó con cinco clubes, pero solo avanzaron tres.

A diferencia de la Copa Nacional B, en la A hubo dos clubes que no clasificaron, que no siguen adelante, pero, sin embargo, festejaron. Son Progreso de Estación Atlántida y Universitario de Salto, que fueron los terceros en sus grupos que no clasificaron, pero se salvaron del descenso.

Todos son partidazos, pero el partido entre los Lavalleja, el de Minas, vigente campeón, y el de Rocha con sus tres barrios siempre soñando, es buenísimo.

Octavos de final - Copa A Juventud de Colonia - Huracán de Paysandú

Piriápolis - Universal de San José

Juanicó de Canelones - Laureles de Fray Bentos

Lavalleja de Rocha - Lavalleja de Minas

Wanderers Juvenil de Tacuarembó - Sportivo Barracas de Dolores

Río Negro de San José - Barrio Olímpico de Minas

Central de San José - San Eugenio de Artigas

Ituzaingó de San Rafael - Porongos de Flores

Con B de buenos

En la Copa B los clasificados a dieciseisavos fueron 32 clubes: Huracán de Rivera, Peñarol de Rivera, Progreso de Tacuarembó, Bella Vista de Paysandú, Bristol de Mercedes, Higueritas de Nueva Palmira, Reformers de Juan Lacaze, El General de Colonia, Peñarol de Colonia, Santa Emilia de Cardona, Independiente de Trinidad, Nacional de Nueva Helvecia, Defensor de Paso de los Toros, Central de Durazno, Unión Juvenil de Durazno, Wanderers de Santa Lucía, Juventud Unida de Libertad, Atlético Valdense, Campana de Libertad, Boquita de Sarandí del Yi, Quilmes de Florida, San Jacinto Vida Nueva, Darling de Canelones, Libertad de Canelones, Punta del Este, Lito de Minas, Ferrocarrilero de Empalme Olmos, Libertad de San Carlos, Palermo de Rocha, Nacional de Rocha, Huracán de Treinta y Tres y Las Delicias de Minas.

Hay 25 ciudades atrás de los 32 equipos que siguen adelante. Repiten cuadros de Rivera, Durazno, Canelones y los ya mencionados de Minas.

Dieciseisavos de final - Copa B Higueritas de Nueva Palmira - Huracán Rivera

Peñarol Rivera - Bristol de Mercedes

Progreso de Tacuarembó - Bella Vista de Paysandú

Independiente de Flores - Reformers de Juan Lacaze

Peñarol de Colonia - Santa Emilia de Cardona

Central de Durazno - El General de Colonia

Nacional de Nueva Helvecia - Defensor de Paso de los Toros

Juvenil de Durazno - Wanderers de Santa Lucía

Juventud Unida de Libertad - Boquita de Sarandí Grande

Club A. Colonia Valdense de Valdense - Campana de Libertad

Quilmes de Florida - Vida Nueva San Jacinto

Libertad de Canelones - Lito de Minas

Darling de Canelones - Punta del Este

Nacional de Rocha - Huracán de Treinta y Tres

Ferrocarrilero de Empalme Olmos - Libertad de San Carlos

Las Delicias de Minas - Palermo de Rocha

.