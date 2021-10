A pocos días de ser ratificado como entrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez anunció una lista amplia de reservados de cara a los partidos de Eliminatorias que deberán jugarse en noviembre.

En total son 32 los jugadores del exterior reservados. Esta lista puede reducirse dentro de pocas semanas cuando se entregue la convocatoria definitiva, o también ampliarse con los jugadores del medio local.

Viernes 12/11

Campeón del Siglo



Martes 16/11

Hernando Siles (La Paz)



➡ Inicio de los entrenamientos: lunes 8/11



Se repiten todos los futbolistas del exterior que fueron convocados para la triple fecha de octubre y se les suman nueve más. Seis de ellos ya habían estado en la reserva anterior pero quedaron fuera de la convocatoria: Maximiliano Falcón (Colo-Colo), Yonatthan Rak (Tijuana), Mauro Arambarri (Getafe), Manuel Ugarte (Sporting de Lisboa), David Terans (Athletico Paranaense) y Maxi Gómez (Valencia).

A ellos se les suman otros tres. Uno de ellos es el veterano arquero Martín Silva (Libertad de Paraguay), tres veces mundialista y campeón de América en 2011, que a sus 38 años regresa para cubrir la baja por lesión de Sergio Rochet.

Otro es Sebastián Cáceres (América de México), zaguero de 22 años que formó parte de las últimas selecciones sub 20 y sub 23, mientras que el tercero es el lateral derecho Damián Zorro Suárez (Getafe), de 33 años, que integró la generación de celestes sub 20 de 2007 junto a Martín Cáceres, Luis Suárez y Edinson Cavani y lleva diez años en el fútbol español, pero aún no ha debutado con la selección mayor.

Uruguay se enfrentará a Argentina en el estadio Campeón del Siglo el 10 de noviembre y luego viajará a La Paz para cruzarse con Bolivia en el estadio Hernando Siles el 15.

El equipo de Tabárez está quinto en la Eliminatoria, en zona de clasificación mediante repechaje, con 16 puntos y una diferencia de goles de -3. Iguala en puntos al cuarto, Colombia (0), y se encuentra a uno del tercero, Ecuador, pero también se ve separado por sólo 3 puntos de Chile, el sexto, y aventaja por apenas 4 a Bolivia y Paraguay, que comparten la séptima posición.