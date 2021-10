No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El equipo de Larriera hizo un excelente partido, con dos goles de Ignacio Laquintana y uno de Carlos Rodríguez.

El encuentro que cerraba el fin de semana definía al líder del Torneo Clausura, jugadas cuatro fechas. El carbonero, que sigue invicto en este campeonato, logró los tres puntos que necesitaba para sacar ventaja ante el bohemio, que brillaba único en la punta con pleno de victorias, y lo hizo nada más y nada menos que con tres goles.

De pelota quieta se abrió el marcador tempranamente. El gol fue de Carlos Rodríguez de cabeza. Eso estableció el buen ánimo de los aurinegros, que posteriormente tuvieron varias jugadas de peligro.

Los dirigidos por Larriera salieron a la cancha con varias modificaciones. Pese al cansancio por el partido del jueves en Brasil, lo que podría haber hecho que el carbonero tuviera una merma física, sucedió todo lo contrario: Peñarol demostró dinamismo e intensidad en su juego. Fue arrasador en la primera media hora del encuentro, llegando por ambas bandas y poniendo en jaque a la defensa bohemia.

Wanderers, por su parte, no logró encontrar la pelota y cuando lo pudo hacer, no vulneró en lo más mínimo a la zaga rival. Recién a los 45’ llegó Mauro Méndez en Wanderers: el remate no fue nada difícil para Volpi, quien fue un espectador más durante toda la primera parte.

Luego del descanso, los locales manejaron la misma intensidad. A los 51’, el manya realizó una excelente jugada colectiva que involucró a cuatro jugadores, y fue Ignacio Laquintana quien, merecidamente, por su buena actuación en lo que iba de partido, puso el 2-0.

A los 55’ fue expulsado Edgar Elizalde en el equipo mirasol, pero nunca hubo desventaja porque tan sólo un minuto después el que debió abandonar la cancha fue el bohemio Hernán Petryk, y entonces la disputa pasó a ser diez contra diez.

A los 68’ nuevamente Nacho Laquintana la mandó al fondo de la red. Esta vez como típico nueve pescador, aprovechando un rebote del arquero y de primera, con un toque sutil, puso el tercero para el conjunto local.

A los 90’ Hernán Rivero, bien parado frente al arco, ejecutó un buen remate, pero tapó bien Volpi, y a esa altura nada iba a modificar lo hecho durante el partido.

Peñarol mostró un ritmo avasallante que los de Carreño nunca pudieron replicar. La supremacía física y futbolística fue aplastante, con un juego de alto vuelto, imposible para la vista, que nunca pudo estar a la altura.

Detalles

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitros: Andrés Matonte, Richard Trinidad, Sebastián Silvera

Peñarol (3): Neto Volpi, Giovanni González, Carlos Rodríguez, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos, Damián Musto, Walter Gargano (72’ Jesús Trindade), Ignacio Laquintana (73’ Nicolás Gaitán), Pablo Ceppelini (64’ Gary Kagelmacher), Facundo Torres, Agustín Álvarez Martínez. Entrenador: Mauricio Larriera.

Wanderers (0): Mauro Silveira, Hernán Petryk, Juan Felipe Aguirre, Juan Manuel Izquierdo, Mathías Abero (63’ Kevin Rolón), César Araujo (63’ Diego Hernández), Guzmán Pereira, Bruno Veglio (72’ Diego Riolfo), Leonardo Pais, Mauro Méndez (72’ Diego Telechea), Hernán Rivero. Entrenador: Daniel Carreño.

Goles: 3’ Carlos Rodríguez, 51’ y 68’ Ignacio Laquintana (P).

Torneo Clausura

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS Peñarol 4 3 1 0 10 3 +7 10 Wanderers 4 3 0 1 8 6 +2 9 Cerro Largo 4 2 2 0 9 2 +7 8 Fénix 4 2 2 0 6 3 +3 8 Torque 4 2 2 0 9 7 +2 8 Nacional 4 2 1 1 5 3 +2 7 Cerrito 4 2 1 1 4 2 +2 7 Progreso 4 2 1 1 3 2 +1 7 D. Maldonado 4 2 0 2 5 6 -1 6 Liverpool 4 2 0 2 4 5 -1 6 Plaza Colonia 4 1 1 2 8 6 +2 4 River Plate 4 1 0 3 3 9 -6 3 Sud América 4 1 0 3 3 7 -4 3 Boston River 4 1 0 3 8 13 -5 3 Villa Española 4 0 1 3 3 9 -6 1 Rentistas 4 0 0 4 4 9 -5 0

