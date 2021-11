No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Al natural grado de complejidad que tiene desde el primer partido hasta el último un Uruguay-Argentina, el primer clásico y el más jugado de la historia entre naciones independientes, el partido de este viernes a las 20.00 en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo suma otros obstáculos, en particular para la selección uruguaya, que van desde la falta de nueve de los futbolistas que pudieron integrar el plantel y están lesionados, hasta la tensionante y siempre complicada competición que, por pareja, implica cambios permanentes en las posiciones e inseguridades en relación con la consecución del objetivo que siempre es llegar a la fase final del Mundial.

Además, y no es menor, debemos sumarle la enorme capacidad del seleccionado argentino con o sin Lionel Messi, la secuencia de dos goleadas recibidas por parte de Argentina y Brasil hace un mes, la colocación en la tabla de posiciones, y el ambiente altamente perturbador generado expresamente con la intención de quitar de la conducción a Óscar Washington Tabárez.

El partido llega con todo esto cargado, pero también con la experiencia vivida de haber pasado cíclicamente por situaciones así, y de tener bien establecido qué es lo que se busca en cada partido, en toda la competición en la que la única estrategia válida es la de colocarse entre los 32 países que juegan la fase final.

Más allá de lo ensayado en la única práctica a plantel completo, en la que apareció Martín Cáceres en defensa y Brian Rodríguez acompañando en ataque a Luis Suárez, es posible que Uruguay juegue con Fernando Muslera, tres en el fondo con Martín Cáceres, José María Giménez, y Diego Godín, Lucas Torreira por el medio y por delante de ellos Nahitan Nández, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur y Joaquín Piquerez en la línea media, y adelante Brian Rodríguez y Luis Suárez.

Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, tampoco ha logrado definir su oncena, pero en este caso, por no poder confirmar si colocará a Lionel Messi o no desde el arranque. Hace un mes que el notable futbolista no juega, después de haber sufrido una fea lesión en el partido con Venezuela, y su evolución ha sido progresiva, de manera que el entrenador decidirá si juega como ambos quieren o si es reemplazado por Ángel Correa o Paulo Dybala. Los argentinos, entonces, podrían alinear con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Angel Di María, Lionel Messi (o Ángel Correa o Paulo Dybala) y Lautaro Martínez.

El elenco albiceleste marcha imbatido en la clasificatoria y ha ganado siete de los 11 partidos que ha disputado.

El partido será arbitrado por los venezolanos Alexis Herrera, Carlos López y Jorge Urrego; el cuarto árbitro será el chileno Piero Maza. En el VAR estarán los chilenos Julio Bascuñán y Raúl Orellana.