No hubo forma. No me lo podrás creer, aunque lo hayas visto, pero no hubo forma. Argentina ganó por 1-0 con un golazo a los 6 minutos de Ángel Di María, y por primera vez en la clasificatoria la celeste pasó a estar de mitad de tabla para abajo, por diferencia de goles, dado que hay tres selecciones en el cuarto escalón -Chile, Colombia y Uruguay-, lo que significa quedar fuera de los puestos de clasificación.

Fue un partido difícil de narrar en cuanto a la calidad de las prestaciones ofensivas de uno y otro, pero que se explica porque Argentina hizo el gol y Uruguay no pudo llegar a las redes en las varias oportunidades que tuvo.

Vértigo

En los más de 200 partidos que han jugado desde el principio de la historia del fútbol –194 de ellos se computan como oficiales- uruguayos y argentinos han jugados finales del mundo, finales olímpicas, finales de Copa América y partidos de tanta tensión como este. que por primera vez se escenificó en el Campeón del Siglo.

La tensión de andar jugando un partido desde el pretil, fue un agregado natural y repetido al histórico antagonismo de real capacidad con las que estás camisetas dieron sostén a las primeras décadas del fútbol internacional, pero el tambaleo generado por un par de malas presentaciones, y por la escenografía dantesca armada por los operadores, ponía al local en una situación de mayor angustia. Inevitable angustia siempre presente en una contienda deportiva que se puede administrar por parte de un colectivo, pero que en la interacción deportiva, técnica, con el antagonista, puede descubrir un agujero de caída anímica, o también un subidón sostenido por el poder hacer lo que había que hacer.

Fue muy bueno el comienzo de Uruguay. La primera pelota fue Argentina, y entonces se vio el dibujo táctico celeste con un 4-5-1 delante de Muslera. ¿Íbamos a jugar a defender? No, jugábamos a controlar rápidamente, robar y generar.

Fueron cinco minutos de dominio celeste, claro, con juego en el área de los de Lionel Scaloni, y la prueba fue la enorme atajada que hizo Emiliano Martínez cuando Nahitan Nández iba a marcar el primero. Iba a marcar, porque atajó Martínez y casi a la vuelta de aquella emoción vino el golpazo.

Diego Godín y José María Giménez, de Uruguay, al final del juego. Foto: Fernando Morán

El Ángel de la frustración

A los seis minutos la perdió Joaquín Piquerez en un intento de salida, era muy cerca de nuestra área, Dybala cortó y habilitó a Ángel Di María que la puso en el ángulo con excelsa calidad para poner a Argentina 1-0.

Perdonen que me adelante, pero fue el único ataque de Argentina en los primeros 45 minutos. Un ataque, o casi, y un golazo.

¿Cómo resolver la complejidad de estar perdiendo? ¿Cómo reaccionar?

Primero fue con mucha ansiedad y errores. Las imprecisiones dominaban las intenciones. Después, de a poco se fue asentando la intención de ataque celeste, pero nunca con el empeño y el repiqueteo de aquellos minutos iniciales.

En la media hora despertó Uruguay, siempre con Luis Suarez como articulador y protagonista. Él es innegablemente uno de los grandes futbolistas uruguayos de la historia, y con su jerarquía, tomó la bandera del juego, de la reacción, de la calidad. Él hacía todo, podía hacerlo, y asimismo empujaba y daba fuerzas a sus compañeros. Pivoteó y esperó la devolución, y su remate explotó el palo, y en el rebote el salteño no pudo concretar. Fue el estímulo despertador para otra vez trasladarnos a aquella presión inicial.

Ese último tercio del primer tiempo volvió a ser de neto dominio uruguayo, sin poder llegar al empate por la enorme pericia de Dibu Martínez, por la falta de puntería de los celestes, ¡porque no ligamos una! Otra enorme jugada de Luis Suárez dejó en posición de definición a Matías Vecino, y otra vez Martínez salvó a Argentina.

Si el 0 – 1 no representase más que eso, y si valiese la demostración de juego, no debería ser un peso esperar e insistir en la segunda parte, pero eso no es así por lo general, y la diferencia negativa del marcador pesa por lo general mucho más que la demostración de saberes en campo contrario pero sin llegar a las redes.

Fuerza la celeste

Salió como un vendaval Uruguay en el complemento, ya con Facundo Torres en lugar del tranquerense Brian Rodríguez, y en cinco minutos hubo dos claras chances de gol: Luis Suarez con Nández en la primera, y Joaquín Piquerez en la segunda.

No pudo sostener la continuidad de la presión, Uruguay, y volvió a tenerla Argentina. La nueva ola de ataque uruguayo, con Facundo Torres por izquierda otra vez mostró la enorme pericia del arquero Martínez que manoteó por encima del travesaño.

Tic-tac, tic-tac, tempranamente el reloj empezaba a apretar, y la falta de acierto en las chiquitas del árbitro venezolano Alexis Herrera, oprimía y desacomodaba.

Tic-tac, tic-tac quedaba menos de un cuarto de hora y encima entró Lionel Messi.

Joaquín Piquerez metió un centro templadísimo que pasaba y pasaba por toda el área hasta llegar a la frente de Agustín Álvarez y le sacó lasquitas al travesaño. Un par de minutos después, por fin la pelota pasaba la línea del arquero Martínez, pero un raro efecto permitió que el argentino la atajara. No puede ser. Pero es.

Al final Uruguay estuvo por convertir, una y otra vez, pero no lo hizo. Ganó Argentina y ahora hay que ir por sumar el martes en La Paz ante Bolivia.

Detalles

Uruguay 0-1 Argentina

Eliminatorias Catar 2022 - Fecha 13

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitros: Alexis Herrera, Carlos López y Jorge Urrego (Ven); Piero Maza -cuarto árbitro- (Chi)

Árbitros VAR: Julio Bascunián y Raúl Orellana (Chi)

Uruguay (0): Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez, Joaquín Piquerez, Lucas Torreira, Nahitan Nández (81’ Fernando Gorriarán), Matías Vecino (64’ Agustín Álvarez), Rodrigo Bentancur (76’ Mauro Arambarri), Brian Rodríguez (46’ Facundo Torres), Luis Suárez.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez

Argentina (1): Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul (81’ Ezequiel Palacios), Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso (76’ Lionel Messi), Paulo Dybala (46’ Joaquín Correa), Ángel Di María (55’ Ángel Correa), Lautaro Martínez (55’ Alejandro Gómez).

Entrenador: Lionel Scaloni

Goles: 6’ A. Di María (A)