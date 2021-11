En un partido que, por más que se jugase perdido un lunes de tarde lejos de la prensa capitalina, era casi una final por una posición en la Copa Libertadores, Cerro Largo y Torque empataron 1-1. Al inicio mismo del partido Santiago Guerrero abrió el marcador para Torque, y al final del juego el argentino Augusto Max lo empató para Cerro Largo.

Ninguna posición copera entre los contendientes quedó definida a falta de una fecha, pero sí se volvió a asegurar Cerro Largo, al recuperar en cancha el punto que perdió por cuestiones reglamentarias en los tribunales, su nueva participación en torneos internacionales.

En la anual Torque quedó con 47 puntos y Cerro Largo con 46, en el cuarto y quinto puesto respectivamente, y lo único que podría sacar a uno de ellos, el que termine más arriba, de la Libertadores, sería que Wanderers fuera campeón del Clausura y además finalista del Uruguayo.

El cuatro de la muestra

En sólo cuatro minutos Torque se puso en ventaja en Tacuarembó. Fue a la salida de un lateral, se la jugaron a Franco Pizzichillo, que mandó el centro al corazón del área, donde Santiago Guerrero anticipó la marca de Mauro Brasil y conectó para convertir el primer gol del partido, venciendo al ecuatoriano Alexander Domínguez.

Demasiado recibir un gol cuando recién saliste del vestuario, cuando, más allá de que se efectivizara o no, tu equipo tenía un plan para tratar de doblegar al rival, sin sentir el frío de un gol que aún huele a vestuarios, a repiqueteo de tapones por el túnel, a gritos de vamos nosotros, entramos todos y salimos todos.

Le costó reaccionar a Cerro Largo, y Torque con su juego de toque, dominio de pelota y búsqueda del espacio y el momento oportuno amenazó con un segundo gol.

De a poco el equipo de Danielo Núñez se fue trasladando con peligro a campo contrario y a los 27’ estuvo a punto de empatar el partido cuando una pelota que pretendió impulsar Lucas Di Yorio fue restada en la línea por Pizzichilo.

Pasada la media hora fue otra vez el delantero marplatense Di Yorio quien estuvo muy cerca del empate al cabecear una pelota a un metro de la línea y fallar en su cocazo al arco. Se fue largo por izquierda Leandro Otormín, puso la pelota en paralelo al área que pareció manotear Gastón Guruceaga, y tal vez eso haya hecho que el argentino emulara al Chengue Morales en el 2002.

El equipo de Román Cuello, Torque, no dejó de intentar de contragolpe, no porque no tuviera otras posibilidades, sino porque era lo más propicio, y así fue que en dos precisas y largas carreras estuvo flirteando con el segundo gol que no llegó.

Buscando se encuentra

Danielo Núñez pretendió un cambio profundo para el segundo tiempo aplicando cuatro variantes de futbolistas, principalmente en media cancha, donde dio ingreso a Hamilton Pereira, Facundo Rodríguez y Augusto Max, mientras que en ofensiva sumó a Gustavo Machado. Así las cosas, en el cuarto de hora inicial del complemento el elenco arachán cargó una y otra vez sobre el club montevideano, pero no pudo en ese período llegar al empate.

Toda la parte complementaria se jugó en campo de Torque, y buena parte de ella la pelota estuvo en las cercanías de Guruceaga.

Sólo faltaba un minuto. Cerro Largo no paraba de atacar y las balas picaban cerca del arco de Torque. En la enésima pelota que llegó al área, Ángel Cayetano la disputó, la peleó, la rebotó, la ganó y mandó el pase hacia atrás para que Augusto Max, abriendo su pie derecho, la colocara contra el palo anotando el gol del empate para los arachanes.

Ese gol al minuto 88 puso el juego frenético, ahora con ataques para los dos lados, y cualquiera lo pudo haber ganado, pero el que estuvo más cerca, a un metro tal vez, fue Cerro Largo, que con Di Yorio casi llega al triunfo buscado para seguir hasta la última fecha con chances de alcanzar el Clausura.

En la tabla Anual, Torque, que con la victoria estaba definitivamente metiéndose por primera vez en su corta historia en la Copa Libertadores, con el empate quedó manteniendo la ventaja pero a la espera de cómo le vaya en la última fecha, cuando enfrente a Progreso, que se la juega para no descender.

Cerro Largo, además de mantener el invicto en la cancha, perdió posibilidades de campeonato, pero mantiene su posibilidad de llegar a la Libertadores, aunque no ya dependiendo de sí mismo.