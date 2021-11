No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Cerro Largo y Rentistas empataron 1-1 en Montevideo con goles de Lucas di Yorio para Cerro Largo y de Salomón Rodríguez para Rentistas. El partido que se jugó en el Parque Capurro, donde además Rentistas ha ejercido la localía este mes, hubiese permitido a Cerro Largo quedar a una sola unidad de Peñarol, equipo al que enfrentará el viernes en el Campeón del Siglo, pero de todas maneras el empate lo sigue dejando en condiciones de definir por sí mismo, porque sigue a tres unidades de los carboneros.

Donde sea

¿Cómo un equipo se puede jugar un campeonato un lunes antes de las 10.00? Bueno, es la ley del mercado, es la televisación, es hacerse un lugar… Pero por lo menos es local, a 400 kilómetros de su casa y a otros 400 kilómetros de donde ha jugado de local en este campeonato…

Es difícil, y aun así los futbolistas la pelean y van poniendo a su equipo en posiciones de privilegio. Ayer llegó a Montevideo para ser local, lejos de Melo, lejos de Tacuarembó, con la intención de quedar a tiro del líder del Clausura, Peñarol, al que habrá de enfrentar el viernes otra vez en Montevideo, pero esta vez de visitante.

El empate 1-1 en el Capurro fue el reflejo de la paridad de juego que se dio en los 90 minutos.

Mañana movida

Empezó movido, dinámico, lindo, hasta con una acción de gol a los 40 segundos. En el marco de un juego de ida y vuelta, pleno de intenciones ofensivas, se fue asentando el local-visitante Cerro Largo, que repitió más acciones ofensivas con el tridente Leandro Otormin, Lucas di Yorio e Ismael Onetto. Estuvo firme la última línea del rojo que, por las razones que fueran, recreaba parte de su defensa campeona con Yonathan Irrazábal en el arco, Andrés Rodales en el lateral derecho y Alexis Rolín como central.

Atacaban más los arachanes, pero eso no quiere decir que no lo hiciera ni que no lo hiciera bien Rentistas, que lograba buenas combinaciones con sus delanteros Emiliano Villar y Salomón Rodríguez.

Cerro Largo buscaba como en cada partido el triunfo, pero en este caso se sumaba la coyuntura de quedar a una sola unidad de Peñarol, apenas cuatro días antes de enfrentarlo.

Por eso el repiqueteo sobre el arco del Mono Irrazábal anunciaba que la pelota podría llegar a las redes. Y así fue cuando, en una suerte de tres tiros por un gol, Di Yorio primero remató de manera excepcional e Irrazábal la mandó al córner. En el tiro de esquina, Mauro Brasil cabeceó y dio en el travesaño, y la tercera fue la vencida cuando el argentino tomó el rebote aéreo del caño y la cabeceó al gol. Iba media hora de juego cuando Di Yorio puso a Cerro Largo en ventaja, y eso parecía que le daría más seguridad en su intención de quedarse con los tres puntos.

Fueron 15 minutos de un puede venir el segundo, pero también la latencia de un posible empate de Rentistas con un juego limpio de Tabaré Viudez y Franco Pérez con Emiliano Villar y Salomón Rodríguez.

Cambio de mano

En la segunda parte cambió la flecha del juego ofensivo y Rentistas demostró que estaba para convertir. El arquero melense tuvo buenas intervenciones, evitando el empate, pero no lo pudo hacer cuando el de San Gregorio de Polanco, Salomón Rodríguez, convirtió un penal sancionado por mano en el área.

Rentistas había probado de distintas maneras, pero sólo de penal la embocó.

Después de ahí Cerro Largo intentó e intentó, pero Irrazábal demostró qué buen golero es, y Alexis Rolín sacó y sacó.

Los visitantes-locales de Danielo Núñez intentaron de todas las formas, incluso contando con cierta ventaja cuando Andrés Rodales fue expulsado en Rentistas por una exagerada segunda tarjeta amarilla.

Siguió insistiendo Cerro Largo, a sabiendas incluso de que el empate le permitía seguir dependiendo de sí mismo en el Clausura, pero Irrazábal y Rolín salvaron el punto de Rentistas que aún necesita una unidad más para definitivamente olvidarse del descenso.