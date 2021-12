No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los playoffs del ascenso mucho se parecen a la lucha por el descenso. En el momento en que arrancan, son un limbo. Ya no están jugando en la B; claro que estrictamente sí, pero cuatro equipos asomaron la cabeza para respirar fútbol de primera. Entonces hay un lugar en disputa. Todos lo tienen en su poder al principio, aunque la lógica y la matemática indicarían que no, que ninguno lo tiene. Que si de cuatro, tres se quedan en la B, en realidad la posibilidad más grande es la del no ascenso.

Ah, pero el deseo, qué fuente inagotable de energía y de ilusión. Cuatro equipos desean ese lugar más que nada en su mundo, y entonces todos lo tienen en su mano, hasta que les digan que no, que ya no es suyo.

Sorprender

Así empezaron Defensor Sporting (4º) y Cerro (5º) a disputar un lugar en la final por el tercer ascenso, en la que el ganador de esta serie enfrentará al vencedor de Racing (3º) y Central Español (6º). Violetas y albicelestes terminaron igualados en puntos en la fase regular, pero los de Punta Carretas tuvieron mejor diferencia de goles y esa ventaja vale para esta definición; ya veremos cuánto.

Antes de los 10 minutos, Kevin Méndez se encargaba, además, de poner el primer gol en el marcador. Un remate rastrero en un tiro libre desde el costado derecho. El impacto, violento, cuando lo lógico hubiese sido enviar un centro, dio en el vertical derecho de Darío Denis, que se arrojó para intentar evitar el gol. Con tanta (mala) fortuna, la pelota, tras dar en el palo, rebotó en la espalda del golero cerrense y se metió para el 1-0.

A los 35 llegó el empate. Fernando Eizari desbordó por derecha y mandó, de cara externa, un pase para Christian Núñez, que irrumpió en el área como interior. El Pichón la vio venir, la dejó pasar para cambiar el perfil y también de cara externa convirtió un exquisito gol, colgándola del ángulo superior derecho que custodiaba Matías Dufour.

Tanto y suspensiones

El segundo tiempo tuvo de lo bueno y de lo malo para Defensor, pero sobre todo de lo bueno. También de arranque, a los 5 del complemento, Alan Maturro la mandó a guardar cuando, a la salida de un tiro libre enviado desde la izquierda, recibió una descarga de Facundo Mallo y la puso rastrera contra el palo, llenándose la pata primero, llenando la red después y llenándose la boca de gol, para terminar señalando al cielo, dedicando su primer gol con los grandes a su mamá. Lleno de emoción.

En cuanto a las malas: por acumulación de amarillas estaban al borde de la suspensión Kevin Méndez y Diego Vera. Ambos futbolistas fueron amonestados y no jugarán la vuelta.

Quedó alguna más para los albicelestes, que en los descuentos apretaron contra el área rival. Sin embargo, el gol no llegó y el partido terminó con el 2-1 violeta.

Hay que seguir

La revancha se jugará en el mismo escenario, el Charrúa, el viernes a las 21.45, al término de Racing y Central, que jugarán a las 19.00. El formato de estas semifinales propone que a igualdad de puntos y diferencia de goles en la serie, pasará el mejor ubicado en la tabla de la fase regular. Y ese, como fue dicho antes, es Defensor, por diferencia de goles.

En la final por el tercer ascenso, la propuesta es otra: también se jugará ida y vuelta, pero habrá alargue y penales. En el aire ya está girando la moneda, y que sea lo que sea.