No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Una excelente victoria logró el jueves de noche Nacional al enfrentar al club paraguayo Deportivo Capiatá, en el debut por la Copa Libertadores Femenina que se está disputando en Paraguay pero tendrá su final en el Gran Parque Central el domingo 21 de noviembre.

Ya a los 20 minutos el campeón uruguayo de 2020 se puso 2-0 arriba y se constituyó en dominador absoluto del partido jugado en el estadio Arsenio Erico, conocido como La Visera, donde se registró un apagón de media hora tras los dos goles de la goleadora coloniense Esperanza Pizarro. El primer tanto llegó a los 12 minutos, cuando un centro largo desde la zona central del campo de la volante duraznense Karol Bermúdez fue cabeceado al gol por Esperanza.

A los 20, en otro ataque de los varios ensayados por las tricolores, cuando la defensa de Capiatá, muy obligada, salía de su área, una jugadora usó su brazo para ayudar a sacar la pelota. El tiro penal consecuente fue ejecutado por la goleadora en forma contundente, fuertísimo; un golazo, si se puede calificar así a un disparo libre desde 11 metros.

Nacional mantuvo la iniciativa y el ataque en los 20 primeros minutos, pero esa situación se cortó cuando sobrevino un semiapagón, ya que no hubo iluminación en medio estadio durante media hora. Cuando la luz regresó, poco después, a los 26, la golera Josefina Villanueva sacó un raro cabezazo lejano que amenazó colarse por su ángulo izquierdo y ella logró desviar. En tiempo adicionado se produjeron imprecisiones defensivas evitables que hicieron peligrar la clara victoria, incluida otra salvada de la golera en arriesgada acción.

En la última jugada se lesionó Naiara Ferrari, que había hecho un muy buen partido en el andarivel derecho del mediocampo. En el comienzo del segundo tiempo entró Solange Lemos por ella. La juvenil que llegó a Nacional desde Atenas de San Carlos en esta temporada tiene 19 años; esta referencia a la edad lleva a una información más general y que, seguramente parecerá sorprendente. Este equipo tricolor entró a disputar una copa internacional con siete jugadoras de 20 años y dos de 21. Sólo escapan a ese promedio de 20 años y medio la jugadora que fue sustituida, que tiene 23, y la capitana Valeria Colman, de 31.

Veamos ahora la formación de Nacional que mandó a la cancha el entrenador Diego Testas en un sistema 3-5-2: Villanueva (21 años); Maytel Costa (20), Colman y Antonella Ferradans (20); Naiara Ferrari, Cecilia Gómez (20), Karol Bermúdez (20), Luciana Gómez (21) y Micaela Domínguez (20); Esperanza Pizarro (20) y Valentina Morales (20).

Un segundo tiempo irregular

Nacional llegó al tercer gol, que sería el definitivo, a los 57 minutos. Fue mediante un doble cabezazo, en un tiro libre de Luciana Gómez desde el medio del terreno, que cabeceó en la puerta del área paraguaya Yamila Badell –que hacía cinco segundos había sustituido a Valentina- para que la culminara, también de cabeza, la defensa Antonella Ferradans. Otro muy buen gol que demolió la fortaleza anímica que le podía quedar al rival. El 3 a 0 pareció y fue inamovible.

Sin embargo, no hay que desconocer falencias que no fueron graves en tanto estaba a la vista un tanteador favorable contundente pero que, en otra situación –el partido próximo ante un muy buen equipo, Corinthians, por ejemplo-, pueden ser letales. En forma poco creíble Nacional se olvidó de jugar en el 90% del segundo tiempo. No existió el fundamento del pase, se exageró con los pelotazos largos y fuertes sin destino, distintos de los que usó con criterio en el primer tiempo Karol Bermúdez, y se cayó, además, en faltas defensivas inútiles y peligrosas, muchas de las cuales facilitaron tiros al arco de un equipo de poco vuelo, pasando todos –afortunadamente- sobre el horizontal.

Anotemos como último dato las entradas de Romina Soravilla por Colman, de Melisa Acevedo por Cecilia Gómez a los 64 minutos y de Juliana Viera (19 años) por Costa a los 82.

Conclusión: un gran triunfo, estimulante, que dará más confianza al equipo. Un debut muy gratificante apenas con advertencias para el futuro. Pero Nacional puede llegar a lo más que, en esta situación, es la clasificación a cuartos de final como primero o segundo del grupo.

Ahora vienen platos fuertes. El principal es el próximo ante las paulistas del Corinthians que apabulló en juego –no en goles: sólo ganaron 2 a 0- a las argentinas de San Lorenzo. Con las brasileñas jugarán el domingo a las 17.30 en el mismo escenario, temiéndose que sigan las altas temperaturas de cerca de 40 grados con que se han disputado los primeros encuentros.

Luego, en la culminación del grupo D las tricolores enfrentarán al último campeón argentino, San Lorenzo, equipo que tuvo un mediocre accionar frente a las brasileñas en un partido de alta exigencia en el que nunca salieron de la situación de dominadas. Eso sucederá el miércoles, otra vez como fondistas, a las 19.45, como pasó el jueves.

Algo más de los rivales tricolores

En el partido preliminar del grupo D se midieron los equipos campeones de Brasil y Argentina, Corinthians y San Lorenzo. Las brasileñas les hicieron precio a las azulgranas y ganaron sólo 2 a 0 mostrando absoluta superioridad.

En el primer tiempo, el gol de la ventaja brasileña llegó recién a los 44 minutos, pero reflejó la superioridad completa en posesión, en capacidad técnica y en postura de ataque permanente. San Lorenzo intentó defender con muchas piernas, quedando la uruguaya sauceña Sindy Ramírez como líbera junto a otras cuatro zagueras. El gol fue de Erika en un segundo cabezazo en el área chica en el que Sindy había quedado enganchada, habilitando.

A los 63 minutos llegó el segundo tanto, producto de un tiro lejano de Jazmim Ribeiro, la lateral izquierda. ¿Una gran figura del equipo paulista? Tres: Andresinha, mediocampista de alta técnica, Tamires y Gabi Zanotta que a los 36 años sigue importando. Atrás y delante de ellas, un gran equipo.

Otro grupo

El jueves se jugó, además, por el grupo C. Las colombianas de Deportivo Cali le ganaron al Alianza Lima peruano 2 a 0.

Como fondistas jugaron las chilenas de Universidad de Chile contra Real Tomayapo, club boliviano de la ciudad de Tarija. Las universitarias golearon 6 a 0.

La primera jornada

En el día del estreno de la Copa, el miércoles 3 se abrieron los grupos A y B. En el primero, en el horario preliminar de las 17.30, las campeonas vigentes de la Libertadores, las brasileñas del club Ferroviaria, le ganaron claramente al local Sol de América 3 a 0.

Fueron fondistas colombianas y ecuatorianas, a las 19.45, y ganó Independiente Santa Fe 1-0 ante Deportivo Cuenca. Aunque las caribeñas mostraron una técnica más fina, las de la sierra dieron siempre batalla. El gol fue de una jugadora de clara fineza técnica, Fany Gauto, de mucha experiencia internacional (Paraguay donde inició en Olimpia y estuvo en Sportivo Luqueño, Israel y Colombia).

Por el grupo B, en un partido muy parejo, el local Cerro Porteño derrotó 1-0 a las chilenas de Santiago Morning, mientras que Kinderman-Avaí, el club brasileño de Santa Catarina, goleó a las venezolanas de Yaracuyanos que llegaron a Paraguay desde la ciudad San Felipe del estado de Yaracuy.

Lo que viene

Este sábado jugarán por el grupo A Ferroviaria vs Cuenca y, como fondistas, Sol de América-Independiente Santa Fe.

Por el B lo harán Cerro Porteño-Yaracuyanos y Santiago Morning vs Kindermann-Avaí.

El domingo jugarán los partidos del medio los grupos C y D.

Por el C lo harán Cali-Real Tomayapo y Alianza-Universidad de Chile.

Por el D, aparte del Nacional-Corinthians ya reseñado, lo harán, como fondistas, San Lorenzo-Deportivo Capiatá.

Todos han debutado y mostrado sus poderíos. En lo que viene se podrán ver confirmaciones o nuevos matices.