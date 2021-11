No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Entre lunes y martes se habrá de disputar la decimonovena fecha del campeonato de la B, que a falta de 12 puntos por jugar ya puede empezar a definir posiciones para ocho de los 12 participantes que estarán involucrados en los cupos de ascenso directo, de ascenso por play off de descenso a la C, o de repechaje para mantener la categoría. Dentro de cuatro fechas, si no hay nada que definir con un partido extra, solamente cuatro clubes quedarán sin más planes que jugar la próxima temporada en la segunda división profesional, mientras los otros estarán festejando el ascenso y el título, se estarán preparando para tratar de llegar a la A de inmediato, tendrán el dolor de la pérdida de categoría, o se deberán preparar para mantenerla. Suben los dos primeros, el tercer ascenso sale de una disputa entre tercero, cuarto, quinto, y sexto, mientras que desciende a la categoría más baja de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el último, mientras que el penúltimo juega el repechaje frente al segundo de la Primera División Amateur.

Falta poco

A falta de 12 puntos por jugar hay cinco clubes que pugnan por los dos ascensos directos: Albion (39 puntos), Danubio (34), Racing (32), Defensor (30) y Cerro (30), aunque matemáticamente también podría llegar a hacerlo Juventud de Las Piedras, que tiene 26 unidades. Claramente el que mejor está por puntaje, y por su línea ascendente, es Albion, que si hoy le ganase a Danubio, y a su vez no ganaran ni Racing, ni Defensor, ni Cerro, estaría ascendiendo por primera vez en su historia. El club creado en 1891, fundador de la AUF y primer representante de la selección en partidos internacionales, tras su declive definitivo en 1905 no había vuelto a participar en el máximo campeonato de la AUF, pero desde la década de 1970 juega con regularidad en las categorías de ascenso.

Albion juega hoy un partidazo a las 19.45, y es frente a su escolta Danubio, que, como se sabe, hacía más de 50 años que no jugaba en la B y quiere un rápido retorno a la A. Antes, a las 17.15, jugarán dos que están implicados en las posiciones de descenso: Rocha, que en la tabla tiene 39 puntos y un promedio de 0,975, enfrenta a Rampla Juniors, que aún no se salvó y tiene 47 unidades y un promedio de 1,175.

Por último, a las 22.15 se enfrenta uno de los de más arriba, Racing, con Atenas de San Carlos, que aún no zafó del descenso (45 puntos) pero también trata de llegar al sexto puesto para pelear por el tercer ascenso.

Zafar

El martes juegan a las 17.15 Villa Teresa, último en el descenso igual que Rocha, con 39 puntos, y Central Español, que tiene 50 y está casi salvado, pero necesita por lo menos un empate; a las a las 19.45, en un gran partido por el ascenso, se enfrentan Juventud de Las Piedras y Defensor, mientras que la fecha se cierra a las 22.15 con otro cruce relacionado directamente con las posiciones de ascenso entre Uruguay Montevideo y Cerro. Uruguay Montevideo está en la séptima colocación con 24 puntos detrás de los 26 de Juventud y los 30 de su rival Cerro, además de Defensor, de manera tal que si los de Pueblo Victoria ganan se acercarán al sexto lugar, o definitivamente se quedarán con ese puesto si dos horas antes, cuando jueguen Juventud y Defensor, alguno de los dos, o ambos, dejan puntos.