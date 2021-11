Por decisión unánime del jurado (99-90, 99-90 y 97-9), Maira Moneo venció a Paola Benavidez tras diez asaltos, el sábado a la noche en Villanueva, Córdoba. La Panterita se quedó con el título latino de los pesos ligeros de la Federación Internacional de Boxeo, que se encontraba vacante.

La misma noche se midieron la doble campeona mundial, Victoria Bustos, que doblegó a la ex campeona argentina Yamila Reynoso, luego de ocho asaltos, en fallo mayoritario y por puntos, categoría welter.

Abriendo el camino

En su anterior contienda con Romina Guichapani, conquistó el título Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) del peso ligero, al que ahora le suma esta segunda coronación. Moneo tiene 29 años de edad y 1,65 metros de altura, y acumula ahora ocho victorias, dos por knock out, y una sola derrota, desde su debut en 2018.

La única pelea que perdió fue su primera pelea en Argentina con Yanina Lescano, en que la descalificaron por un choque de cabezas accidental.

El día después

Con sus cruzados y ascendentes al rostro, Moneo fue más en casi todos los rounds, apretó a su contrincante contra las cuerdas, con su clásico guante ofensivo. En el cuarto round, se le descontó un punto a Benavidez por constantes agarradas, por lo que la uruguaya estuvo cada vez más cómoda y sobresalió de principio a fin.

Maira se mostró muy emocionada tras alcanzar este objetivo. “La verdad que ahora ya en la vuelta estoy sintiendo el cansancio de la pelea y del viaje, pero estoy muy feliz, por mí, por mi equipo, mi familia, mi promotor y toda la gente que me apoyó”. Pero sobre todo, está orgullosa de poder traer un segundo título para Uruguay, con tan solo nueve peleas, según explicó a Garra.

Sobre la preparación para este combate contó que la clave estuvo en entrenar sin parar.

“Siempre entreno, no espero a que me salga una pelea, el entrenamiento ya es un hábito y tampoco mi entrenador y mi preparadora física me permiten darme el lujo de faltar a los entrenamientos”, sostuvo.

Para el enfrentamiento contra Benavídez, se estuvo preparando durante dos meses. “Claramente cuando tengo una fecha el entrenamiento cambia, porque según la rival, se arma la estrategia de pelea. Tuvimos más de un mes y medio mentalizados y trabajando para este combate”, comentó.

En el ring

“Costó el triunfo, hubo que trabajar mucho para conseguirlo. Sabíamos que teníamos una rival muy buena y complicada delante. Aún no pude ver la pelea. Eso sí, disfruté mucho el momento”, agregó.

Moneo se prepara en el club COETC junto a Valeria Trotta y se entrena con su pareja, William Pereira. Su equipo le va comentando cómo está siendo la pelea, ella solamente debe concentrarse en guantear.

“Lo que me pasa siempre, es que hasta que no llega el final de la pelea, si bien me doy cuenta que estoy superando o no a la rival, me sugestiono si voy ganando o no”, contó. Pero tiene una metodología de trabajo que no falla, que consiste en pensar en su hijo desde el momento que se sube al ring hasta cuando se anuncia la ganadora.

“Pienso en mi gente, lucho para que se sientan orgullosos y me vean que estoy bien. Me gusta trabajar en forma de ataque en el ring, buscar la pelea y tratar de llevar a la rival a mi pelea”, finalizó.

Su próximo objetivo es buscar pactar una pelea por el título mundial con la irlandesa Katie Taylor, boxeadora profesional y ex futbolista. La actual campeona mundial de peso ligero unificada, tiene el título de la AMB desde 2017, el de la FIB desde abril de 2018, la OMB desde marzo de 2019, y el CMB desde junio de 2019.