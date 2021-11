No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con gol de Gastón Colman de penal a los 17' el gaucho del Pantanoso sumó tres puntos más que importantes para quedar arriba en el Torneo Clausura, pero sobre todo para seguir fuera de la zona del descenso.

Rentistas fue mejor durante el juego y llegó más al arco rival, pero Rodrigo Formento fue figura y evitó el gol de los locales.

Domingo a la mañana

Con un clima veraniego y la espectacular vista que tiene el Capurro, el juez pitó el inicio del partido diez minutos después de lo pactado. Durante otros diez minutos parecía que todavía no hubiese comenzado, porque no pasaba nada. Recién a los 12' probó Franco Pérez, en Rentistas, de primera y sin potencia, muy fácil para Formento.

La disputa era chata y aburrida, no sólo porque no había jugadas de peligro, sino porque ambos equipos perdían la pelota con facilidad y no tenían un aceitado juego colectivo. Rentistas se acercaba más y por eso era el candidato a convertir.

Progreso no generaba y las tibias aproximaciones que tenía eran de pelota quieta, que no supo aprovechar.

Para suerte de la visita, a los 16', cuando Nahuel Roldán llegaba al arco, el arquero Rossi le cometió falta y el juez pitó penal. Gastón Colman lo transformó en gol, frente al esfuerzo del guardameta de llegar hasta el mismo rincón por el que entraba la pelota. No llegó a taparla y el gaucho abrió el marcador.

Enseguida Urretaviscaya le pegó al arco y tapó bien Formento. Otro buen intento de Salomón Rodríguez ocurrió a los 29', de pelota quieta. El balón tomó un buen efecto y superó la barrera, pero se fue afuera, por encima del travesaño, a pocos centímetros.

Se puso lindo

Desde el gol, el partido cambió porque Progreso mejoró en todo sentido; empezó a tener más la pelota y a generar, además de ser más preciso con los remates. Rentistas no sintió el bajón anímico y también mejoró su actuación. El partido sin emoción de los primeros momentos de juego quedó atrás.

La primera parte se fue con los dirigidos por Diego Jaume muy cerca de empatar la cuestión. Luego del descanso, Urretaviscaya fue el primero en generar peligro. A los 48' y de pelota quieta le pegó de tres dedos. Lo evitó Formento con un manotazo.

Enseguida el golero de los de La Teja tuvo que intervenir en dos ocasiones seguidas, probaron primero Villar y después Urreta, con remates bien ejecutados y el gol que no llegaba gracias al arquero. El complemento prometía alegrías para los bichos colorados.

Muy distinto al comienzo de la primera parte, la salida del vestuario trajo un buen espectáculo, con juego más dinámico y entretenido. Ambos generaban, pero el local tenía las mejores llegadas.

A los 67' nuevamente evitó el gol de la visita Formento, ya convertido en figura, tras un remate muy rápido y potente de Urretaviscaya. El Rayo estaba imparable; estuvo cerca a los 89' y a los 90', cuando definió con un cabezazo que pegó en el palo. Tras el rebote, probó Acevedo, podrían haber tenido el gol que merecían, pero, como durante toda la disputa, lo evitó Formento.

El gaucho se quedó con el triunfo, lo mantiene sobre la línea de flotación en el descenso, y además lo posiciona en los mejores lugares del Clausura, expectante de lo que suceda el lunes entre Cerro Largo y Peñarol, su próximo rival.

Detalles

Rentistas 0-1 Progreso

Fecha 13 - Torneo Clausura

Estadio: Parque Capurro

Árbitros: Andrés Cunha, Pablo Llarena y Sebastián Silvera

Rentistas (0): Nicolás Rossi, Joaquín Sosa, Alexis Rolín (45' Facundo Parada), Lucas Morales, Alan Acevedo, Jim Morrison Varela (45' Francisco Duarte), Jonathan Urretaviscaya, Salomón Rodríguez (77' Facundo Perazza), Leandro Paiva (45' Ramiro Cristóbal), Franco Pérez (59' Tabaré Viudez), Emiliano Villar. Entrenador: Diego Jaume.

Progreso (1): Rodrigo Formento, Maximiliano Viera, Gastón Colman (76' Gustavo Alles), Nahuel Fagian (76' Jhonatan Ramis), Rodrigo Mieres, Bryan Bentaberry, Nahuel Roldán (58' Santiago Arias), Gonzalo Andrada, Jonathan Barboza (76' Alexander Silva), Andrés Romero, Danilo Asconeguy (88' Martín Arguiñarena). Entrenador: Álvaro Fuerte.

Gol: 17' Gastón Colman (P).