La selección de fútbol femenino ya está en Colombia donde disputará dos partidos ante su similar local en la Fecha FIFA de noviembre. Viajaron en la madrugada del viernes llegando, a media tarde, a Cali, donde se jugarán los dos encuentros. La única escala fue en Panamá. El primero de los dos partidos se disputará este domingo a las 12.30, hora uruguaya. La revancha será el martes 30 a la misma hora pero con libertad en el número de cambios y a puertas cerradas. Ambos encuentros serán jugados en el Estadio del Deportivo Cali, el de mayor aforo de Colombia. El primer partido será el más importante ya que se validará para el Ranking FIFA Femenino donde Colombia ocupa el 26º lugar, el segundo de Sudamérica detrás del 7º puesto de Brasil. Uruguay ocupa el puesto 73 en el ranking, siendo el penúltimo de Sudamérica sólo aventajando a Bolivia (91), pero ya muy cerca de Perú (66), Ecuador (65), Venezuela (56) y Paraguay (50) aunque todavía lejos de Chile (37), Argentina (35) y los ya mencionados Colombia y Brasil.

Por AUF TV y en continuidad

La Asociación Uruguaya de Fútbol anunció que difundirán el primer partido por AUF TV, pero no se sabe si se podrá ver, desde Uruguay, el segundo. Estos encuentros marcan una continuidad de partidos que ha realizado la selección que dirige el entrenador Ariel Longo. Vienen haciéndolo desde la Fecha FIFA de junio cuando las celestes le ganaron a Puerto Rico 5-1 y 3-0 en nuestro país. Luego, en setiembre, se jugaron dos partidos ante Chile como visitantes, se perdió el primero 1-0 y se empató el segundo 2 a 2. Lo último fue, en octubre, ante clubes argentinos jugando en Buenos Aires, ganándole a Boca Juniors 3-0 y a River Plate 2-1.

Plantel y formación

La selección estuvo entrenando sólo con jugadoras locales, pero desde este martes ya se mueve el plantel completo. La formación tendrá la base que jugó en Chile. Tendrá bajas en la parte izquierda de la línea de cuatro defensiva ya que la central Daiana Farías no pudo llegar al país por temas burocráticos y Antonella Ferradans, citada en principio como la lateral zurda fija, fue desconvocada luego de las agresiones verbales que realizó hacia jugadoras colombianas en la Copa Libertadores. La otra duda, si se confirma el pasaje de Colo Tregartten al lateral izquierdo, se ubica en el enlace por ese lado. Ahí podría haber varias candidatas: Zulma Daer (Arachanas), Karol Bermúdez o Juliana Viera (ambas de Nacional). Las once serían –con alternativas válidas- Sofía Olivera (Rosario Central, Arg.); Laura Felipe (River Plate, Arg.), Stephanie Lacoste (Sol de América, Par.), Lorena González (Gremio, PA) o Sofía Ramondegui (Peñarol) y Stephanie Tregartten (Ceibal, Salto); Pamela González (Granada, Esp.) y Ximena Velazco (libre, ex Inter) o Karol Bermúdez (Nacional); Mariana Pión (Wanderers) y, por izquierda, las incógnitas ya anotadas y las delanteras Carolina Birizamberri (River Plate, Arg.) y Esperanza Pizarro (Nacional). Las restantes integrantes del plantel que no fueron nombradas son la golera Josefina Villanueva (Nacional) más las defensas Adriana Salvagno (Peñarol) y Rocío Martínez (Atenas de San Carlos), las mediocampistas Solange Lemos, Luciana Gómez y Cecilia Gómez (las tres de Nacional), y las delanteras Belén Aquino (Peñarol) y Sofía Oxandabarat (Defensor Sporting). Colombia y Uruguay se enfrentaron cinco veces con victorias de Colombia en todos los encuentros y sin recibir goles en contra.

Estos partidos son parte de la preparación de las dos selecciones hacia la próxima Copa América (clasificatoria) que se desarrollará, justamente, en Colombia del 8 al 30 de julio del 2022 y otorgará tres plazas directas a la Copa del Mundo FIFA 2023 a realizarse en Australia y Nueva Zelanda, y dos a un innovador repechaje intercontinental.