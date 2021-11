Natación, natación artística, polo acuático, clavados y aguas abiertas son las disciplinas de esta competencia.

Clara de León se coronó campeona de natación artística, Nicole Frank obtuvo la medalla de plata en 200 metros combinados y Micaela Sierra, la de bronce en 100 metros pecho en el Sudamericano de Perú, que comenzó el miércoles 9 y va hasta el próximo sábado.

Son 146 los deportistas de Uruguay, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico y Chile que participan en este torneo.

El campeonato se lleva a cabo en la Villa Deportiva Nacional y Complejo Andrés Avelino Cáceres, ubicado en Villa María del Triunfo, en Lima. Si bien los deportistas se albergan en el Estadio Atlético de la Videna y en el Centro de Alto Rendimiento de Puntas de Roca para mantenerse en burbuja sanitaria, está habilitado el ingreso de público a las tribunas.

La última oportunidad

Del 1 al 5 en la piscina olímpica de la Videna se realizaron las competencias de clavados y las pruebas de natación artística, en las que la uruguaya Clara de León, de 18 años, se coronó campeona sudamericana juvenil en la prueba de solo. Quedó primera en la clasificación con el ejercicio técnico y tres días después obtuvo el primer puesto con la suma de 152.3926 puntos.

Además, participó en la modalidad de dueto con Agustina Medina y obtuvieron el cuarto puesto. Esta dupla también representará a Uruguay en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, a fines de noviembre.

La nadadora fernandina consiguió un objetivo con el que siempre soñó, por lo que se mostró muy emocionada y orgullosa. En 2017 tuvo su primera intervención en un Sudamericano Juvenil y se hizo de la medalla de plata, en 2019 estuvo en su segundo Sudamericano y nuevamente quedó en segundo lugar, superada por la misma nadadora, la brasileña Júllia Gómez Soares.

En 2020 no pudieron competir por la pandemia. Este año era su última chance para ganarle a su rival de siempre, porque fue su último año como juvenil. En el Panamericano de mayo, Gómez la superó en la rutina técnica y ella fue más en la rutina libre.

En los sudamericanos se suman los puntajes de las dos rutinas, entonces su objetivo era ir a darlo todo en la técnica, para poder sacar ventaja y en la libre explotarla y así poder ganarle.

Compitió en la técnica el lunes y la superó por muy poco, con una diferencia de 0,03, por lo que en la libre debía darlo todo. Además, la presión estaba en que competía con una rutina nueva, porque como en el Panamericano no había tenido tan buen resultado y decidieron cambiar la presentación con su entrenadora Cecilia Montañes.

“Estaba nerviosa porque era la primera vez que la hacía en una competencia y eso genera ansiedad. Además, me sentí muy cansada, era una rutina muy exigente. Sonreís porque mostrarse bien es uno de los grandes objetivos de la rutina, pero sucede todo lo contrario: los brazos me explotaban, tenía las piernas acalambradas. Son dos minutos y medio a full; lleva mucho de mentalidad, hay que estar muy concentrada, no podes errarle a ningún número”, explicó a Garra.

Lo que destaca De León es la preparación que hizo con su preparadora, con la que entrenó jornadas completas, comenzando muy temprano en la mañana con una hora de gimnasio, para luego nadar en el Campus de Maldonado hasta las 11.30 aproximadamente. Luego almorzaba con Agustina Medina, y volvían al agua hasta las 17.00, 18.00 o 19.00, según el día.

“Tuvimos una preparación muy buena. Esto es algo que yo esperaba y soñaba, y que se me haya dado es una emoción gigante. Estoy muy feliz, no tengo palabras”, sostuvo.

Este año también obtuvo la medalla de oro en el Panamericano, pero al Sudamericano lo consideraba una cuenta pendiente y necesaria. “Es un triunfo muy importante para mi. Toda la repercusión que tuvo a nivel nacional, cómo me recibieron los del Campus, mis amigos, mi familia y demás”, finalizó.

Bronce uruguayo

Micaela Sierra, de 16 años, venía entrenando todos los días, con dos sesiones en el agua y una afuera, para las varias competencias que disputa en este campeonato. Sumó un tiempo de 1 minuto 12 segundos 95 centésimas, quedando atrás de la argentina María Selene Alborzen (1.11.96) y de la brasileña Nichelly Brandao Lysy (1.11.78).

“La competencia tiene un nivel muy alto este año, y haber logrado una medalla me pone muy contenta. La piscina en la que estamos concursando también me encanta, yo ya había competido acá en los Panamericanos y volver a nadar acá fue muy lindo”, dijo la joven a Garra.

Ahora busca ganar las dos instancias individuales que le quedan por disputar en los próximos días en el Sudamericano. “Mi objetivo para esas dos carreras es obtener medallas otra vez. A largo plazo, mi meta es entrar a una universidad y poder seguir mi carrera como nadadora, al igual que mi carrera académica”, contó la uruguaya, que vive, estudia y entrena en Florida, Estados Unidos.

Micaela Sierra competirá el viernes en 50 metros pecho y el sábado en 200 metros pecho.

Atleta olímpica

Nicole Frank, con un tiempo de 2:20:59, mejoró lo hecho en 2019, cuando ganó la medalla de bronce en Santiago de Chile. Esta vez se quedó con la de plata en la prueba de 200 metros combinados.

La atleta de 18 años participó en los Juegos Olímpicos de Tokio y entrena en el club Azura de Estados Unidos, adonde emigró desde el Club Olimpia de Uruguay, para perfeccionarse en esta disciplina.

Fue superada solamente por la argentina María Alborzen, que obtuvo una marca de 2.18.92. Sigue teniendo el récord nacional, 2.18.24, que logró en marzo de este año.