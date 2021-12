No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con el apoyo de su familia, desde temprana edad ha tenido la oportunidad de probar y practicar varios deportes. Sobre todo cuando era chica, sus padres acompañaron, aunque implicara esfuerzo, dándole una mano para comprar lo que necesitara, llevándola a practicar o a competir.

Antonella Spinoglio reparte su día entre los estudios de facultad, el trabajo en un liceo como adscripta y las horas de entrenamiento.

Foto: Natalia Rovira

No recuerda cuándo comenzó su pasión por los deportes, pero sí practicar a toda hora alguno: andar en bici, patinar en la calle asfaltada del barrio, hacer natación, o ir a la pista de atletismo con la escuela.

El hockey llegó a su vida a los 19 años. “Desde la primera clase sentí la necesidad de seguir, y eso que apenas me movía en los patines, porque hacía años que no patinaba; ni pensar en coordinar con un palo y un tejo. Pero empezamos con dos amigas a ir los sábados y no paramos hasta hoy, fuera sábado, domingo, día de semana, en una cancha o en la pista del parque Rodó, siempre encontramos la forma de practicar y seguir viviendo el hockey¨, cuenta.

Foto: Natalia Rovira

¿Por qué la elección del hockey sobre patines, un deporte poco practicado en nuestro país?

En el hockey me encontré de una manera que no me había pasado antes. Lo quise probar desde chica, mirando Rocket Power (serie animada estrenada en 1999). Creo que la diferencia está en que tiene lo interesante de la superación personal, como jugadora, que siempre estoy intentando superarme y cuando siento que alcanzo algún objetivo, lo disfruto mucho.

Foto: Natalia Rovira

Comenzó en la escuelita de hockey de Chivitos en el año 2013, con 19 años. Sabe que el prejuicio para las mujeres que practican la disciplina puede existir, pero no le pesa. “Siempre habrá particularidades, y entiendo que la discriminación de género en el deporte está porque está en la sociedad toda, pero hay un grupo estable de mujeres en el hockey que estamos decididas a que la categoría crezca formalmente y a que se tome con la misma seriedad que la masculina, es algo que construimos día a día. Además, la Liga siempre tuvo y tiene el interés de que todos participemos, por lo que se promueve esto mismo, la participación más allá del género”. De todos modos, valora: “En este tema, siempre hay trabajo por hacer”.

Foto: Natalia Rovira

Otro de los posibles inconvenientes a simple vista es que para muchos puede ser un deporte caro y poco accesible. “Todos los equipos tenemos siempre las puertas abiertas a nuevas jugadoras, porque todas empezamos así: con guantes, palo y casco prestados de otras personas. Si le tomás el gusto, después es difícil alejarte”, dice Antonella al respecto.

Foto: Natalia Rovira