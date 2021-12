En un año de una exigencia mayúscula desde lo deportivo, el olímpico nunca descuidó los estudios y se recibió de licenciado en Imagenología. “Estoy feliz. Es la concreción de otra aspiración personal que me dará posibilidades el día después de que deje la práctica deportiva”, decía tras recibir otro diploma.

“Arranqué la carrera en 2016, en la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, y desde entonces no paré”, contó el remero de 23 años, que además integra la selección nacional de remo desde 2014. “Siempre combiné estudios con entrenamientos y competencias, algo que no es fácil, es cierto, pero que se puede lograr con mucha dedicación y convicción”, explicó.

Con las prácticas presenciales debió extremar esfuerzos: “Iba rotando por diferentes hospitales y para eso tenía que tener todo bien estructurado. Me levantaba a las 6.30 de la mañana, iba a entrenar hasta las 10.30, volvía a casa en bicicleta, comía rapidito o me preparaba una vianda para llevarme y a las 12.00 estaba en el hospital que me tocara hasta las 16.00. De allí, vuelta a entrenar en el turno de la tarde”, recordó.