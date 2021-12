FIFA define fechas, lugares y otros ítems de las Copas del Mundo, mientras que los torneos regionales en América del Sur son promovidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En el año 2022, a punto de comenzar, entre marzo y julio se realizarán las tres competiciones regionales sudamericanas que serán clasificatorias para sus respectivos torneos mundiales.

Sub 17 en un país llamado Uruguay

La primera en jugarse será la categoría sub 17, desde el 1º de marzo hasta el 19, y se disputará en nuestro país. Puede llamar la atención que a poquísimo más de dos meses para iniciarse esta importante competición, no se sepa casi nada de ella en Uruguay. Aparte de la fecha, poco más: ni lugares confirmados –ciudades, estadios- ni composición de series -si, como es normal, existieran-, ni sorteos previstos. Se trata de un evento internacional de selecciones de los que ha habido pocos en nuestro país; dos fueron en el ámbito femenino: el Sudamericano sub 20 de 2014 y la Copa del Mundo sub 17 de 2018.

Quienes no descansan son los responsables directos de la preparación de esa selección, con el entrenador Daniel Pérez al frente. Han terminado las prácticas el miércoles 22 de este mes, con un plantel reestructurado pocos meses atrás, cuando se supo que quedaba sin jugarse la edición anterior y se saltaba a nuevas edades. Y ya el lunes 10 de enero reanudarán los entrenamientos.

Vienen de jugar sus primeros partidos ante el rival más difícil posible (Brasil) la semana pasada, con un empate 1-1 y una derrota 5-0, 48 horas después.

Necesitan más experiencias amistosas internacionales, y es buena cosa poder anunciar que entre el 6 y el 12 de febrero se medirán ante Paraguay en el estadio Charrúa, según informó Pérez a Garra.

Son siete las jugadoras que vienen entrenando con Pérez desde agosto de 2020: las defensas Natalia Ocampo (Nacional) y Ahelín Piña (Liverpool); la volante Isabela Pérez (Rentistas San Jacinto) y las delanteras o enlaces Julieta Morales, Lucía Flores y Eimy de Cuadro (todas de Peñarol), más Antonella Mazziotto (Defensor Sporting). A principios de 2021 se incorporaron la defensa Ana María Baraza (Danubio) y las mediocampistas Mía Fernández (Peñarol) y Valentina Márquez (Nacional).

Esas diez jugadoras estuvieron en la citación del plantel de 22 para enfrentar a Brasil. Las restantes 12 surgieron de la obligada reestructuración de octubre: las goleras Romina Olmedo (Peñarol), Oriana Román (Nacional) y Renata da Rosa (Náutico); las defensas Luana Fernández y Francesca Ferrari (ambas de Liverpool), Kirsten Horvath (Peñarol) y Valentina Pereira (Nacional); las volantes Faustina Del Sur y Celeste Santana (Nac) Federica Cha (Palmirense); y las delanteras Clara Güell (Futuro Uruguay de Guichón) y Yamila Dornelles (Nacional).

La sub 20 no descansa

La selección sub 20 tiene el Sudamericano de su categoría fijado para comenzar el 6 de abril en Chile, y su entrenador, Ariel Longo, sabe que no tiene tiempo que perder y reanudará los entrenamientos lo más rápido posible y, por eso, llamará a una preselección, como le informó a Garra, para entrenar desde el lunes 3 de enero con un objetivo inmediato: enfrentar a Paraguay en su tierra en la fecha FIFA de febrero. Ese partido tendrá un aditivo peculiar, ya que las juveniles harán el viaje con la selección absoluta, que simultáneamente se medirá con su similar guaraní y, por lo tanto, ambos planteles viajarán juntos. Anotación al margen, con dato sabido: Longo dirige ambas selecciones.

La sub 20 jugó el miércoles pasado un partido ante el equipo mayor de Laureles de Fray Bentos -las muchachas que acaban de consagrarse campeonas de la 19ª Copa Nacional del interior- con algunas bajas. Lo hizo en el Complejo de la Mutual de Futbolistas, lugar donde entrenan habitualmente.

Fue un encuentro que ambos equipos disfrutaron aunque el tanteador fuera claramente a favor de las seleccionadas, que, obviamente, son sub 20, pero algunas ya han alineado en partidos de la selección absoluta.

La formación inicial fue con Vanina Sburlati (Peñarol); Sharon López (Nacional), Magalí Arias (Defensor), Adriana Salvagno (Peñarol), Juliana Viera (DS); Josefina Félix (DS), Pilar González (Peñarol), Martina Terra (Nacional), Solange Lemos (Nacional); Belén Aquino (Peñarol), Wendy Carballo (Inter). La presencia de esta última era especial: la arachana se reincorporaba luego de finalizar la temporada en Porto Alegre. Cuatro jugadoras algo sentidas trotaban alrededor de la cancha -Belén Silva (Wanderers), Nikol Laurnaga (Atenas), Oriana Fontán (DS) y Alison Latúa (Nacional)-, mientras varias iban entrando para alternar en el equipo.

Fue bueno verlas jugar sueltas, divirtiéndose, creando, ejecutando buenas acciones defensivas y ofensivas. Dejan la esperanza de replicar la enorme actuación de la anterior generación, que hizo una gran primera parte, clasificando con luz a la ronda final, la que no pudo culminar en el cuadrangular final previsto en San Juan, Argentina, porque justo ahí comenzó la pandemia, en marzo de 2020. Algunas jugadoras de aquel plantel podrán jugar nuevamente, por ejemplo las destacadas delanteras Belén Aquino y Wendy Carballo.

Las restantes convocadas al partido ante las fraybentinas y los entrenamientos previos de lunes y martes, aparte de las 15 ya nombradas, fueron Mayra Castro (Liverpool), Lucía Cufré, Micaela Suhr y la golera Helena Reja (DS), Catalina Emanuele (San José), Ángela Gómez y Hevelin Jara (Nacional), Daiana Hernández (Peñarol), Ivana Larrosa (Rentistas SJ), Manuela Maciel y Florencia Méndez (River de San José), y Sofía Núñez (MC Torque).

¿Y la mayor?

En el corto plazo la selección mayor tiene la presentación en Paraguay en febrero, como ya fue dicho antes: será una lucha amistosa y en viaje conjunto con la selección sub 20. Por ello, seguramente, también habrá sesiones de entrenamientos para ellas en enero. La selección celeste absoluta tiene por delante una Copa América muy especial, que se disputará en Colombia entre el 8 y el 30 de julio de 2022. Hay seis meses para prepararse.

El rasgo distintivo de esa competición es que será clasificatoria de una Copa del Mundo que tendrá muchas novedades: por primera vez la organizarán dos países (Australia y Nueva Zelanda), será la primera vez en el continente oceánico, y será el primer campeonato de fútbol organizado por FIFA que se hará en dos confederaciones diferentes, ya que Australia desde hace varios años pertenece a la Confederación Asiática, y Nueva Zelanda integra la Confederación de Oceanía.

Sin embargo, lo más importante –y muy positivo- es que la próxima edición aumenta los países participantes, de 24 en Francia, en 2019, a 32 selecciones.

Esta situación aumenta los cupos por confederación. Para Conmebol, en la edición anterior, hubo dos cupos de clasificación directa, y fueron Brasil y Argentina, pero además había un cupo por repechaje, que ganó Chile ante Camerún, por haber sido tercero en la Copa América.

En Colombia 2022, en cambio, habrá tres cupos de clasificación directa para América del Sur. Y, en una novedad absoluta, habrá dos cupos más para cuarto y quinto. Esas selecciones irán a un repechaje internacional entre diez selecciones de las que surgirán tres mundialistas más.​